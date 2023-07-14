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В США развеяли миф о соотношении техники в украинском конфликте - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:45 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/tekhnika-1884098213.html
В США развеяли миф о соотношении техники в украинском конфликте
В США развеяли миф о соотношении техники в украинском конфликте - РИА Новости, 14.07.2023
В США развеяли миф о соотношении техники в украинском конфликте
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:45
2023-07-14T01:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.Так эксперт ответил на вопрос о том, сможет ли Украина прорвать оборону ввиду превосходства в количестве техники. "Украина даже близко не подошла к прорыву", — заявил он.Риттер отметил, что Россия производит более ста современных танков месяц, в то время как Украина не производит уже ничего и полностью зависит от иностранных поставок."Как вообще можно иметь больше танков, чем у России? Сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно", — пояснил эксперт.Риттер добавил, что украинская армия находится на грани развала, и предрек, что боевые действия могут прекратиться уже к концу лета ввиду того, что ВСУ не смогут больше "выдерживать конфликт такого уровня".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только с 4 июня было уничтожено 311 вражеских танков, и добавил, что "иностранные танки горят лучше советских".
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безопасность, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
В США развеяли миф о соотношении техники в украинском конфликте

Экс-разведчик ВС США Риттер: не верьте тому, что у России мало танков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90-М
Танки Т-90-М - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Танки Т-90-М. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.
Так эксперт ответил на вопрос о том, сможет ли Украина прорвать оборону ввиду превосходства в количестве техники. "Украина даже близко не подошла к прорыву", — заявил он.
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Риттер отметил, что Россия производит более ста современных танков месяц, в то время как Украина не производит уже ничего и полностью зависит от иностранных поставок.
«
"Как вообще можно иметь больше танков, чем у России? Сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно", — пояснил эксперт.
Риттер добавил, что украинская армия находится на грани развала, и предрек, что боевые действия могут прекратиться уже к концу лета ввиду того, что ВСУ не смогут больше "выдерживать конфликт такого уровня".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только с 4 июня было уничтожено 311 вражеских танков, и добавил, что "иностранные танки горят лучше советских".
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00
Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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