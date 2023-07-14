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Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 14.07.2023 (обновлено: 16:52 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/svo-1884181097.html
Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО
Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО - РИА Новости, 14.07.2023
Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области представит президенту доклад о боевой и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:30
2023-07-14T16:52
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области представит президенту доклад о боевой и политической подготовке будущих участников военной операции на Украине, об этом он сообщил в Telegram-канале.&quot;Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя Верховного главнокомандующего&quot;, — сказал политик во время общения с военными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО

Медведев доложит Путину о боевой и политической подготовке будущих участников СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области представит президенту доклад о боевой и политической подготовке будущих участников военной операции на Украине, об этом он сообщил в Telegram-канале.
«

"Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя Верховного главнокомандующего", — сказал политик во время общения с военными.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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