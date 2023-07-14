https://ria.ru/20230714/svo-1884181097.html

Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО

Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО - РИА Новости, 14.07.2023

Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области представит президенту доклад о боевой и... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:30

2023-07-14T13:30

2023-07-14T16:52

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области представит президенту доклад о боевой и политической подготовке будущих участников военной операции на Украине, об этом он сообщил в Telegram-канале."Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя Верховного главнокомандующего", — сказал политик во время общения с военными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230710/posobie-1883322146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр