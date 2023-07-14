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"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023
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13:46 14.07.2023 (обновлено: 13:49 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sudba-1884187671.html
"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского
"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023
"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского
Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его собственной гибелью, заявил экс-разведчик... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:46
2023-07-14T13:49
в мире
россия
украина
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его собственной гибелью, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.&quot;Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать – это погибнуть&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинский лидер упустил все возможности для прекращения конфликта мирным путем и предрешил свою судьбу, поскольку Россия не позволит киевскому режиму существовать после его неизбежного краха.&quot;Для Зеленского это тревожный звоночек. Я думаю, он это знает&quot;, — указал специалист.Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что ВСУ отказываются идти в атаку и дезертируют из-за невыполнимых приказов Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230714/preduprezhdenie-1884165705.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что не сможет пережить конфликт с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его собственной гибелью, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.
«

"Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать – это погибнуть", — утверждает эксперт.

По его словам, украинский лидер упустил все возможности для прекращения конфликта мирным путем и предрешил свою судьбу, поскольку Россия не позволит киевскому режиму существовать после его неизбежного краха.
«

"Для Зеленского это тревожный звоночек. Я думаю, он это знает", — указал специалист.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что ВСУ отказываются идти в атаку и дезертируют из-за невыполнимых приказов Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России
Вчера, 12:37
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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