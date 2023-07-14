https://ria.ru/20230714/sudba-1884187671.html

"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского

"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023

"Тревожный звоночек". В США раскрыли, какая судьба ожидает Зеленского

Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его собственной гибелью, заявил экс-разведчик... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:46

2023-07-14T13:46

2023-07-14T13:49

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украина

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его собственной гибелью, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia."Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать – это погибнуть", — утверждает эксперт.По его словам, украинский лидер упустил все возможности для прекращения конфликта мирным путем и предрешил свою судьбу, поскольку Россия не позволит киевскому режиму существовать после его неизбежного краха."Для Зеленского это тревожный звоночек. Я думаю, он это знает", — указал специалист.Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что ВСУ отказываются идти в атаку и дезертируют из-за невыполнимых приказов Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230714/preduprezhdenie-1884165705.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины