https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2023
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:33
2023-07-14T01:33
2023-07-14T01:33
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьев в ходе подведения итогов второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов". "Участники программы не только узнали новую информацию, но и применили знания на практике. Они смогли заработать более 3,5 миллиона рублей. На выходе из проекта инноваторы получают готовый план дальнейшего развития своего продукта", - передают в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василия Воробьева. По данным властей, интересными проектами участников стали автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии для диагностики офтальмозаболеваний, стартап "АнтиКасса" нацелен на прием и контроль платежей для индивидуальных предпринимателей на патенте. Среди разработок также называют технологию производства и переработки биомассы личинок мух в продукты с высокой маржинальной стоимостью. "Наблюдаем тенденцию внедрения искусственного интеллекта в различные системы, которые могут значительно упростить жизнь. При этом наша программа не только для состоявшихся технологических предпринимателей. Приходят бизнесмены разных социально и экономически значимых направлений – от психологии, дошкольного и допобразования до строительства", – отмечает исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева. Отмечается, что второй сезон проекта "Воронка инновационных стартапов" проходил в Краснодаре в течение десяти недель, до финала дошли 28 проектов. Проект реализует Фонд развития инноваций Кубани при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20230523/skolkovo-1873607966.html
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, краснодар, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Экономика
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
На Кубани участники третьего акселератора стартапов заработали свыше 3,5 миллиона рублей
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьев в ходе подведения итогов второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов".
«
"Участники программы не только узнали новую информацию, но и применили знания на практике. Они смогли заработать более 3,5 миллиона рублей. На выходе из проекта инноваторы получают готовый план дальнейшего развития своего продукта", - передают в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василия Воробьева.
По данным властей, интересными проектами участников стали автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии для диагностики офтальмозаболеваний, стартап "АнтиКасса" нацелен на прием и контроль платежей для индивидуальных предпринимателей на патенте. Среди разработок также называют технологию производства и переработки биомассы личинок мух в продукты с высокой маржинальной стоимостью.
"Наблюдаем тенденцию внедрения искусственного интеллекта в различные системы, которые могут значительно упростить жизнь. При этом наша программа не только для состоявшихся технологических предпринимателей. Приходят бизнесмены разных социально и экономически значимых направлений – от психологии, дошкольного и допобразования до строительства", – отмечает исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.
Отмечается, что второй сезон проекта "Воронка инновационных стартапов" проходил в Краснодаре
в течение десяти недель, до финала дошли 28 проектов. Проект реализует Фонд развития инноваций Кубани при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Главное стартап событие года пройдет в "Сколково"