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На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2023
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Краснодарский край
 
01:33 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2023
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:33
2023-07-14T01:33
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
экономика
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьев в ходе подведения итогов второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов". "Участники программы не только узнали новую информацию, но и применили знания на практике. Они смогли заработать более 3,5 миллиона рублей. На выходе из проекта инноваторы получают готовый план дальнейшего развития своего продукта", - передают в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василия Воробьева. По данным властей, интересными проектами участников стали автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии для диагностики офтальмозаболеваний, стартап "АнтиКасса" нацелен на прием и контроль платежей для индивидуальных предпринимателей на патенте. Среди разработок также называют технологию производства и переработки биомассы личинок мух в продукты с высокой маржинальной стоимостью. "Наблюдаем тенденцию внедрения искусственного интеллекта в различные системы, которые могут значительно упростить жизнь. При этом наша программа не только для состоявшихся технологических предпринимателей. Приходят бизнесмены разных социально и экономически значимых направлений – от психологии, дошкольного и допобразования до строительства", – отмечает исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева. Отмечается, что второй сезон проекта "Воронка инновационных стартапов" проходил в Краснодаре в течение десяти недель, до финала дошли 28 проектов. Проект реализует Фонд развития инноваций Кубани при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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краснодарский край, краснодар, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Экономика
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей

На Кубани участники третьего акселератора стартапов заработали свыше 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьев в ходе подведения итогов второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов".
«
"Участники программы не только узнали новую информацию, но и применили знания на практике. Они смогли заработать более 3,5 миллиона рублей. На выходе из проекта инноваторы получают готовый план дальнейшего развития своего продукта", - передают в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василия Воробьева.
По данным властей, интересными проектами участников стали автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии для диагностики офтальмозаболеваний, стартап "АнтиКасса" нацелен на прием и контроль платежей для индивидуальных предпринимателей на патенте. Среди разработок также называют технологию производства и переработки биомассы личинок мух в продукты с высокой маржинальной стоимостью.
"Наблюдаем тенденцию внедрения искусственного интеллекта в различные системы, которые могут значительно упростить жизнь. При этом наша программа не только для состоявшихся технологических предпринимателей. Приходят бизнесмены разных социально и экономически значимых направлений – от психологии, дошкольного и допобразования до строительства", – отмечает исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.
Отмечается, что второй сезон проекта "Воронка инновационных стартапов" проходил в Краснодаре в течение десяти недель, до финала дошли 28 проектов. Проект реализует Фонд развития инноваций Кубани при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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