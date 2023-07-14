https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html

На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей

На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2023

На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей

Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:33

2023-07-14T01:33

2023-07-14T01:33

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg

КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Участники третьего акселератора инновационных стартапов в Краснодарском крае заработали более 3,5 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Воробьев в ходе подведения итогов второго сезона проекта "Воронка инновационных стартапов". "Участники программы не только узнали новую информацию, но и применили знания на практике. Они смогли заработать более 3,5 миллиона рублей. На выходе из проекта инноваторы получают готовый план дальнейшего развития своего продукта", - передают в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василия Воробьева. По данным властей, интересными проектами участников стали автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии для диагностики офтальмозаболеваний, стартап "АнтиКасса" нацелен на прием и контроль платежей для индивидуальных предпринимателей на патенте. Среди разработок также называют технологию производства и переработки биомассы личинок мух в продукты с высокой маржинальной стоимостью. "Наблюдаем тенденцию внедрения искусственного интеллекта в различные системы, которые могут значительно упростить жизнь. При этом наша программа не только для состоявшихся технологических предпринимателей. Приходят бизнесмены разных социально и экономически значимых направлений – от психологии, дошкольного и допобразования до строительства", – отмечает исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева. Отмечается, что второй сезон проекта "Воронка инновационных стартапов" проходил в Краснодаре в течение десяти недель, до финала дошли 28 проектов. Проект реализует Фонд развития инноваций Кубани при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20230523/skolkovo-1873607966.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, краснодар, экономика