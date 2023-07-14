https://ria.ru/20230714/starlink-1884268358.html
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink - РИА Новости, 14.07.2023
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink
Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:52
2023-07-14T17:52
2023-07-14T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
вооруженные силы украины
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starlink
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс-10" с позывным "Каток". По словам собеседника агентства, еще несколько месяцев назад таких дронов практически не было, а сейчас ВСУ используют их постоянно. "Противник постоянно применяет коптеры - не только разведывательные, но и ударные. По нему ведется огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. <…> Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink", - рассказал боец в окопах во время налета квадрокоптеров противника.Украинские военные смогли сбросить взрывное устройство, в результате чего один российский доброволец получил ранение. Ему была оказана доврачебная медицинская помощь на месте, и в течение нескольких минут его отправили в госпиталь. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.
https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html
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в мире, илон маск, вооруженные силы украины, spacex, starlink
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Starlink
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink
Российский боец рассказал, что украинские военные используют Starlink для защиты БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс-10" с позывным "Каток".
По словам собеседника агентства, еще несколько месяцев назад таких дронов практически не было, а сейчас ВСУ используют их постоянно.
"Противник постоянно применяет коптеры - не только разведывательные, но и ударные. По нему ведется огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. <…> Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink", - рассказал боец в окопах во время налета квадрокоптеров противника.
Украинские военные смогли сбросить взрывное устройство, в результате чего один российский доброволец получил ранение. Ему была оказана доврачебная медицинская помощь на месте, и в течение нескольких минут его отправили в госпиталь.
Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX
, принадлежащая Илону Маску.
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском