Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/starlink-1884268358.html
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink - РИА Новости, 14.07.2023
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink
Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:52
2023-07-14T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
вооруженные силы украины
spacex
starlink
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс-10" с позывным "Каток". По словам собеседника агентства, еще несколько месяцев назад таких дронов практически не было, а сейчас ВСУ используют их постоянно. "Противник постоянно применяет коптеры - не только разведывательные, но и ударные. По нему ведется огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. &lt;…&gt; Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink", - рассказал боец в окопах во время налета квадрокоптеров противника.Украинские военные смогли сбросить взрывное устройство, в результате чего один российский доброволец получил ранение. Ему была оказана доврачебная медицинская помощь на месте, и в течение нескольких минут его отправили в госпиталь. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.
https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, вооруженные силы украины, spacex, starlink
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Starlink
Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink

Российский боец рассказал, что украинские военные используют Starlink для защиты БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс-10" с позывным "Каток".
По словам собеседника агентства, еще несколько месяцев назад таких дронов практически не было, а сейчас ВСУ используют их постоянно.
"Противник постоянно применяет коптеры - не только разведывательные, но и ударные. По нему ведется огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. <…> Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink", - рассказал боец в окопах во время налета квадрокоптеров противника.
Украинские военные смогли сбросить взрывное устройство, в результате чего один российский доброволец получил ранение. Ему была оказана доврачебная медицинская помощь на месте, и в течение нескольких минут его отправили в госпиталь.
Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском
2 июля, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскВооруженные силы УкраиныSpaceXStarlink
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала