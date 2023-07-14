https://ria.ru/20230714/starlink-1884268358.html

Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink

Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink - РИА Новости, 14.07.2023

Российский боец рассказал, как украинские военные используют Starlink

Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:52

2023-07-14T17:52

2023-07-14T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

илон маск

вооруженные силы украины

spacex

starlink

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют "Старлинк" Илона Маска для спасения своих беспилотников на линии фронта, сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс-10" с позывным "Каток". По словам собеседника агентства, еще несколько месяцев назад таких дронов практически не было, а сейчас ВСУ используют их постоянно. "Противник постоянно применяет коптеры - не только разведывательные, но и ударные. По нему ведется огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. <…> Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink", - рассказал боец в окопах во время налета квадрокоптеров противника.Украинские военные смогли сбросить взрывное устройство, в результате чего один российский доброволец получил ранение. Ему была оказана доврачебная медицинская помощь на месте, и в течение нескольких минут его отправили в госпиталь. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.

https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, вооруженные силы украины, spacex, starlink