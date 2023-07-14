https://ria.ru/20230714/ssha-1884146951.html

Гильдия актеров США начала забастовку

Гильдия актеров США начала забастовку - РИА Новости, 14.07.2023

Гильдия актеров США начала забастовку

Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:33

2023-07-14T11:33

2023-07-14T15:55

культура

культура

лондон

сша

киллиан мерфи

роберт дауни-младший

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил профсоюз на своем сайте. "SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом. <...> Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", — пояснили в организации.Как сообщается, забастовка началась в пятницу, в 00:01 по местному времени (10:01 мск). По данным профсоюза, в ней участвуют актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки. Среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие. Гильдия требует повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. В мае, после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты. В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.

https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884099622.html

https://ria.ru/20230713/ssha-1883873330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, лондон, сша, киллиан мерфи, роберт дауни-младший, дженнифер лоуренс, amazon