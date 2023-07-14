Гильдия актеров США начала забастовку
Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку
Голливуд в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил профсоюз на своем сайте.
"SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом. <...> Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", — пояснили в организации.
Как сообщается, забастовка началась в пятницу, в 00:01 по местному времени (10:01 мск).
Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки. Среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие.
Гильдия требует повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
В мае, после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.
В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.