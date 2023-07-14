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Гильдия актеров США начала забастовку - РИА Новости, 14.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:33 14.07.2023 (обновлено: 15:55 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ssha-1884146951.html
Гильдия актеров США начала забастовку
Гильдия актеров США начала забастовку - РИА Новости, 14.07.2023
Гильдия актеров США начала забастовку
Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:33
2023-07-14T15:55
культура
культура
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сша
киллиан мерфи
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил профсоюз на своем сайте. "SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом. &lt;...&gt; Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", — пояснили в организации.Как сообщается, забастовка началась в пятницу, в 00:01 по местному времени (10:01 мск). По данным профсоюза, в ней участвуют актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки. Среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие. Гильдия требует повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. В мае, после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты. В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.
https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884099622.html
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культура, лондон, сша, киллиан мерфи, роберт дауни-младший, дженнифер лоуренс, amazon
Культура, Культура, Лондон, США, Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Дженнифер Лоуренс, Amazon
Гильдия актеров США начала забастовку

Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку

© Flickr / Kai Lehmann thank you for +850k viewsГолливуд в Лос-Анджелесе, США
Голливуд в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Flickr / Kai Lehmann thank you for +850k views
Голливуд в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил профсоюз на своем сайте.
"SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом. <...> Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", — пояснили в организации.
Как сообщается, забастовка началась в пятницу, в 00:01 по местному времени (10:01 мск).
По данным профсоюза, в ней участвуют актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров
Вчера, 02:07
Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки. Среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие.
Гильдия требует повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
В мае, после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.
В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Американские актеры вслед за сценаристами собираются начать забастовки
13 июля, 02:43
 
КультураКультураЛондонСШАКиллиан МерфиРоберт Дауни-младшийДженнифер ЛоуренсAmazon
 
 
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