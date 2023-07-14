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Глава Пентагона оценил угрозу вооруженной конфронтации с Китаем

Глава Пентагона оценил угрозу вооруженной конфронтации с Китаем - РИА Новости, 14.07.2023

Глава Пентагона оценил угрозу вооруженной конфронтации с Китаем

США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня, но такая угроза не является неминуемой, считает американский министр обороны Ллойд... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:03

2023-07-14T02:03

2023-07-14T03:25

китай

в мире

сша

министерство обороны сша

ллойд остин

тайвань

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня, но такая угроза не является неминуемой, считает американский министр обороны Ллойд Остин."Это то, к чему мы всегда должны быть готовы… я не считаю, что конфронтация является как неминуемой, так и неизбежной", - заявил он в интервью телеканалу CNN, говоря о угрозе вооруженной конфронтации США с КНР из-за Тайваня.Остин добавил, что считает своей работой продолжать поддерживать надежные силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

китай

сша

тайвань

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китай, в мире, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, тайвань, нэнси пелоси