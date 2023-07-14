https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884201322.html

Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.07.2023

Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:14

2023-07-14T14:14

2023-07-14T14:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

красногоровка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, в районах Богдановки и Красногоровки в ДНР удалось нанести удар по живой силе и технике противника. Возле Парасковиевки и Разлива российские военные уничтожили два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки украинских солдат в районах Невского в ЛНР и Григоровки в ДНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ возле Невского, Червоной Дибровы и Карамзиновки в Луганской Народной Республике. Также в районе Кузьмино удалось пресечь деятельность группы диверсантов.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" поразила живую силу и технику ВСУ возле Приютного и Пятихаток в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР. Кроме того, удалось уничтожить шесть складов боеприпасов в районах Малой Токмачки, Малокатериновки и Успеновки в Запорожской области. Возле Пятихаток и Дорожнянки российские подразделения пресекли деятельность трех групп диверсантов.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшаны и Берестовое в Харьковской области, а также возле Стельмаховки в ЛНР. Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 89 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах. В частности, в районе Успеновки в Запорожской области они уничтожили склад топлива для военной техники украинской 36-й бригады морской пехоты. Возле Предтечино и Александро-Шультино в ДНР, а также Орехова в Запорожской области удалось поразить три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204421.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/unichtozhenie-1883718093.html

https://ria.ru/20230714/saldo-1884109301.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, донецкая народная республика