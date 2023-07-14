https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884201322.html
Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.07.2023
Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские подразделения отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:14
2023-07-14T14:14
2023-07-14T14:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
красногоровка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, в районах Богдановки и Красногоровки в ДНР удалось нанести удар по живой силе и технике противника. Возле Парасковиевки и Разлива российские военные уничтожили два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки украинских солдат в районах Невского в ЛНР и Григоровки в ДНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ возле Невского, Червоной Дибровы и Карамзиновки в Луганской Народной Республике. Также в районе Кузьмино удалось пресечь деятельность группы диверсантов.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" поразила живую силу и технику ВСУ возле Приютного и Пятихаток в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР. Кроме того, удалось уничтожить шесть складов боеприпасов в районах Малой Токмачки, Малокатериновки и Успеновки в Запорожской области. Возле Пятихаток и Дорожнянки российские подразделения пресекли деятельность трех групп диверсантов.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшаны и Берестовое в Харьковской области, а также возле Стельмаховки в ЛНР. Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 89 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах. В частности, в районе Успеновки в Запорожской области они уничтожили склад топлива для военной техники украинской 36-й бригады морской пехоты. Возле Предтечино и Александро-Шультино в ДНР, а также Орехова в Запорожской области удалось поразить три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204421.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230712/unichtozhenie-1883718093.html
https://ria.ru/20230714/saldo-1884109301.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красногоровка, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: Южная группировка ВС России отразила 16 украинских атак за сутки
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Российские подразделения отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении, сообщило
Минобороны.
«
"На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, в районах Богдановки и Красногоровки в ДНР
удалось нанести удар по живой силе и технике противника. Возле Парасковиевки и Разлива российские военные уничтожили два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
Потери противника составили:
- до 280 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- гаубица Д-20;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36 производства США.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки украинских солдат в районах Невского в ЛНР и Григоровки в ДНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ возле Невского, Червоной Дибровы и Карамзиновки в Луганской Народной Республике. Также в районе Кузьмино удалось пресечь деятельность группы диверсантов.
Потери противника составили:
- до 90 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- две гаубицы Д-30.
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" поразила живую силу и технику ВСУ возле Приютного и Пятихаток в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР. Кроме того, удалось уничтожить шесть складов боеприпасов в районах Малой Токмачки, Малокатериновки и Успеновки в Запорожской области. Возле Пятихаток и Дорожнянки российские подразделения пресекли деятельность трех групп диверсантов.
Потери противника составили:
- до 210 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- артиллерийская система М777 производства США.
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Группировка войск "Запад" поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшаны и Берестовое в Харьковской области, а также возле Стельмаховки в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- две гаубицы Д-20.
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Российские военные продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- пять автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубица Д-30;
- артиллерийская система М777 производства США.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 89 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах. В частности, в районе Успеновки в Запорожской области они уничтожили склад топлива для военной техники украинской 36-й бригады морской пехоты. Возле Предтечино и Александро-Шультино в ДНР, а также Орехова в Запорожской области удалось поразить три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.