https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884201201.html
ВС России пресекли деятельность ДРГ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли деятельность ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
ВС России пресекли деятельность ДРГ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военных, девять единиц техники,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:14
2023-07-14T14:14
2023-07-14T15:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военных, девять единиц техники, а также пресекла деятельность украинских диверсантов, говорится в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об отражении атак и сбитых снарядах HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой народной республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", – сообщили в ведомстве.
2023-07-14T14:14
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Луганская Народная Республика
ВС России пресекли деятельность ДРГ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Краснолиманском направлении