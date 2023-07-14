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В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки - РИА Новости, 14.07.2023
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09:07 14.07.2023 (обновлено: 10:21 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки - РИА Новости, 14.07.2023
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:07
2023-07-14T10:21
хорошие новости
еврейская автономная область
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило региональное управление МЧС в Телеграм-канале. "Спасатели обнаружили горе-рыбаков в трех километрах ниже обозначенного места. Они были сильно искусаны гнусом, один из них — без одежды", — говорится в публикации.Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели узнали о происшествии от самих туристов. Те рассказали, что обе их лодки пошли ко дну. Утонули все вещи, кроме одного телефона, по которому рыбаки и обратились за помощью.Мужчин напоили чаем, накормили, им одолжили одежду. Группу привезли в Биробиджан, от медицинской помощи спасенные отказались.
https://ria.ru/20230627/rybaki-1880610847.html
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еврейская автономная область
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еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Еврейская автономная область, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки

Троих человек, одного без одежды, нашли на берегу реки в ЕАО после неудачной рыбалки

© МЧС РоссииТроих рыбаков спасли на реке Бира в Еврейской АО
Троих рыбаков спасли на реке Бира в Еврейской АО
© МЧС России
Троих рыбаков спасли на реке Бира в Еврейской АО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило региональное управление МЧС в Телеграм-канале.
"Спасатели обнаружили горе-рыбаков в трех километрах ниже обозначенного места. Они были сильно искусаны гнусом, один из них — без одежды", — говорится в публикации.
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На севере Камчатки пропали два рыбака
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Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели узнали о происшествии от самих туристов. Те рассказали, что обе их лодки пошли ко дну. Утонули все вещи, кроме одного телефона, по которому рыбаки и обратились за помощью.
Мужчин напоили чаем, накормили, им одолжили одежду.
Группу привезли в Биробиджан, от медицинской помощи спасенные отказались.
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Хорошие новостиЕврейская автономная областьБиробиджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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