https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки - РИА Новости, 14.07.2023
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:07
2023-07-14T09:07
2023-07-14T10:21
хорошие новости
еврейская автономная область
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило региональное управление МЧС в Телеграм-канале. "Спасатели обнаружили горе-рыбаков в трех километрах ниже обозначенного места. Они были сильно искусаны гнусом, один из них — без одежды", — говорится в публикации.Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели узнали о происшествии от самих туристов. Те рассказали, что обе их лодки пошли ко дну. Утонули все вещи, кроме одного телефона, по которому рыбаки и обратились за помощью.Мужчин напоили чаем, накормили, им одолжили одежду. Группу привезли в Биробиджан, от медицинской помощи спасенные отказались.
https://ria.ru/20230627/rybaki-1880610847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Еврейская автономная область, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
Троих человек, одного без одежды, нашли на берегу реки в ЕАО после неудачной рыбалки