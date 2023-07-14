https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html

В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки

В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки - РИА Новости, 14.07.2023

В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки

Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:07

2023-07-14T09:07

2023-07-14T10:21

хорошие новости

еврейская автономная область

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели нашли на берегу реки Биры в Еврейской автономной области трех человек, по словам спасенных, во время рыбалки их лодки пошли ко дну, сообщило региональное управление МЧС в Телеграм-канале. "Спасатели обнаружили горе-рыбаков в трех километрах ниже обозначенного места. Они были сильно искусаны гнусом, один из них — без одежды", — говорится в публикации.Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели узнали о происшествии от самих туристов. Те рассказали, что обе их лодки пошли ко дну. Утонули все вещи, кроме одного телефона, по которому рыбаки и обратились за помощью.Мужчин напоили чаем, накормили, им одолжили одежду. Группу привезли в Биробиджан, от медицинской помощи спасенные отказались.

https://ria.ru/20230627/rybaki-1880610847.html

https://ria.ru/20230711/spasenie-1883520465.html

еврейская автономная область

биробиджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество