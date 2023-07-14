https://ria.ru/20230714/sovbez-1884166827.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 14.07.2023

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:40

2023-07-14T12:40

2023-07-14T12:40

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент в Кремле. Мы ожидаем, что он проведет в ближайшее время совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание. По теме мы сообщим вам. И далее идут уже рутинные встречи непубличного характера", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230317/bulavin-1858720656.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф