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Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 14.07.2023
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12:40 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sovbez-1884166827.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 14.07.2023
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:40
2023-07-14T12:40
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент в Кремле. Мы ожидаем, что он проведет в ближайшее время совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание. По теме мы сообщим вам. И далее идут уже рутинные встречи непубличного характера", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Песков сообщил, что Путин 14 июля проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент в Кремле. Мы ожидаем, что он проведет в ближайшее время совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание. По теме мы сообщим вам. И далее идут уже рутинные встречи непубличного характера", - сказал Песков.
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