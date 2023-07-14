https://ria.ru/20230714/solntsepek-1884106432.html
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой - РИА Новости, 14.07.2023
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:03
2023-07-14T05:03
2023-07-14T05:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
северск
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки войск "Юг" были уничтожены две 152-миллиметровых гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 "Гвоздика" в районе Северска.
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Северск
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Российский расчет ТОС "Солнцепек" поразил скопление живой силы ВСУ в районе Курдюмовки