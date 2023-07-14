https://ria.ru/20230714/solntsepek-1884106432.html

Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой

Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой - РИА Новости, 14.07.2023

Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой

Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T05:03

2023-07-14T05:03

2023-07-14T05:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

северск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_0:199:3027:1902_1920x0_80_0_0_b26c105eee3a2eb09f57e42e6de1f1ed.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки войск "Юг" были уничтожены две 152-миллиметровых гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 "Гвоздика" в районе Северска.

https://ria.ru/20230622/solntsepek-1879708352.html

донецкая народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, северск