Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/solntsepek-1884106432.html
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой - РИА Новости, 14.07.2023
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:03
2023-07-14T05:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
северск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_0:199:3027:1902_1920x0_80_0_0_b26c105eee3a2eb09f57e42e6de1f1ed.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки войск "Юг" были уничтожены две 152-миллиметровых гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 "Гвоздика" в районе Северска.
https://ria.ru/20230622/solntsepek-1879708352.html
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d616a15093aae04a3777812fcf628a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Северск
Расчет "Солнцепека" поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой

Российский расчет ТОС "Солнцепек" поразил скопление живой силы ВСУ в районе Курдюмовки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес поражения по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки (Артемовский район ДНР), заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка", - сказал он.
Удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении
22 июня, 07:16
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки войск "Юг" были уничтожены две 152-миллиметровых гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 "Гвоздика" в районе Северска.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныСеверск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала