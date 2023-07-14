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В Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона благодаря теплой погоде - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
13:29 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sochi-1884163525.html
В Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона благодаря теплой погоде
В Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона благодаря теплой погоде - РИА Новости, 14.07.2023
В Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона благодаря теплой погоде
Курортный сезон в Сочи может продлиться до окончания октября, заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:29
2023-07-14T13:29
туризм
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Курортный сезон в Сочи может продлиться до окончания октября, заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш."Учитывая, что температура морской воды ставит рекордные отметки, составляет 26 градусов, предрекают, что бархатный сезон продлится с сентября до середины, а может быть, до конца октября", – сказал чиновник.В этом случае Сочи сможет встретить прогнозируемые 4,5 миллиона туристов за сезон, пояснил Ярыш. К концу года эта цифра может составить 7,4 миллиона, добавил он.Оценивая динамику турпотока в Сочи, чиновник отметил стандартно высокую загрузку номерного фонда летом. Сейчас в прибрежной зоне она составляет 86 процентов, в горном кластере – 74 процента. Отели с санаторно-лечебной базой загружены практически на 100 процентов.Ярыш подчеркнул, что преимущественным для гостей остается пляжный отдых, однако повышается спрос на горные прогулки, экскурсионные городские маршруты и экстремальное времяпровождение.Несколько дней назад в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, циклон продержался на курорте четыре дня, пляжи на это время были закрыты, в море наблюдался шторм. С 13 июля погода в Сочи восстановилась, сейчас температура воздуха превышает 20 градусов, вода в море комфортная для купания, пляжи открыты
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новости - туризм, туризм, сочи, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, туристы
В Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона благодаря теплой погоде

Власти Сочи прогнозируют, что курортный сезон продлится на месяц – до конца октября

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Курортный сезон в Сочи может продлиться до окончания октября, заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.
"Учитывая, что температура морской воды ставит рекордные отметки, составляет 26 градусов, предрекают, что бархатный сезон продлится с сентября до середины, а может быть, до конца октября", – сказал чиновник.
В этом случае Сочи сможет встретить прогнозируемые 4,5 миллиона туристов за сезон, пояснил Ярыш. К концу года эта цифра может составить 7,4 миллиона, добавил он.
Оценивая динамику турпотока в Сочи, чиновник отметил стандартно высокую загрузку номерного фонда летом. Сейчас в прибрежной зоне она составляет 86 процентов, в горном кластере – 74 процента. Отели с санаторно-лечебной базой загружены практически на 100 процентов.
Ярыш подчеркнул, что преимущественным для гостей остается пляжный отдых, однако повышается спрос на горные прогулки, экскурсионные городские маршруты и экстремальное времяпровождение.
Несколько дней назад в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, циклон продержался на курорте четыре дня, пляжи на это время были закрыты, в море наблюдался шторм. С 13 июля погода в Сочи восстановилась, сейчас температура воздуха превышает 20 градусов, вода в море комфортная для купания, пляжи открыты
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