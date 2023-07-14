Рейтинг@Mail.ru
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 14.07.2023 (обновлено: 05:47 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/snaryady-1884103308.html
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 14.07.2023
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне
Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:24
2023-07-14T05:47
в мире
украина
сша
дмитрий песков
вооруженные силы украины
пентагон
human rights watch
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_0:23:3158:1799_1920x0_80_0_0_3879bcbeb1b5f55640e959406fae86a3.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс."Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами", — сообщил он журналистам. Симс подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину. Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский также подтвердил, Киев уже получил кассетные боеприпасы.Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения.Неуклюжая попытка оправдатьсяСлова чиновников США об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной представляют собой неуклюжую попытку оправдать свои провокационные действия, заявило российское посольство в Вашингтоне.Российские дипломаты обратили внимание на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах"."Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - подчеркнули в дипмиссии.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.Кассетные боеприпасыКассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883627078.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_439084072862503661e200844c3bca5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, пентагон, human rights watch
В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Human Rights Watch
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне

Пентагон: ВСУ получили кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс.
"Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами", — сообщил он журналистам. Симс подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину. Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский также подтвердил, Киев уже получил кассетные боеприпасы.
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
Вчера, 01:47
Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения.

Неуклюжая попытка оправдаться

Слова чиновников США об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной представляют собой неуклюжую попытку оправдать свои провокационные действия, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Российские дипломаты обратили внимание на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах".
"Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - подчеркнули в дипмиссии.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
13 июля, 16:06
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.

Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб
11 июля, 21:44
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныПентагонHuman Rights Watch
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала