https://ria.ru/20230714/snaryady-1884103308.html

Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне

Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 14.07.2023

Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне

Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:24

2023-07-14T03:24

2023-07-14T05:47

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс."Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами", — сообщил он журналистам. Симс подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину. Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский также подтвердил, Киев уже получил кассетные боеприпасы.Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения.Неуклюжая попытка оправдатьсяСлова чиновников США об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной представляют собой неуклюжую попытку оправдать свои провокационные действия, заявило российское посольство в Вашингтоне.Российские дипломаты обратили внимание на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах"."Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - подчеркнули в дипмиссии.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.Кассетные боеприпасыКассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, пентагон, human rights watch