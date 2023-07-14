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В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sklad-1884202945.html
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники - РИА Новости, 14.07.2023
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:17
2023-07-14T14:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884194732.html
запорожская область
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запорожская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники

Минобороны: в Запорожье уничтожили склад топлива для военной техники украинских морпехов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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