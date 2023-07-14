https://ria.ru/20230714/sklad-1884202945.html

В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники

В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники - РИА Новости, 14.07.2023

В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники

Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:17

2023-07-14T14:17

2023-07-14T14:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884194732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины, безопасность