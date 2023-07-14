https://ria.ru/20230714/sklad-1884202945.html
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники - РИА Новости, 14.07.2023
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:17
2023-07-14T14:17
2023-07-14T14:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884194732.html
запорожская область
запорожье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4141675bf3c746fe97cce5138c395415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожье уничтожили склад топлива для украинской военной техники
Минобороны: в Запорожье уничтожили склад топлива для военной техники украинских морпехов