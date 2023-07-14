https://ria.ru/20230714/sholts-1884215198.html
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:46
2023-07-14T14:46
2023-07-14T14:54
в мире
украина
швеция
германия
олаф шольц
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины."Я поддерживаю вступление Украины в НАТО", — сказал политик на пресс-конференции в Берлине. После небольшой паузы и смеха в зале, Шольц поправил себя и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html
украина
швеция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швеция, германия, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Швеция, Германия, Олаф Шольц, НАТО
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО
Шольц оговорился и поддержал вступление Украины в НАТО, имея в виду Швецию
БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины.
"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО", — сказал политик на пресс-конференции в Берлине.
После небольшой паузы и смеха в зале, Шольц поправил себя и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс.
Финляндия
и Швеция на фоне событий на Украине
в мае 2022 года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО