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Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
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14:46 14.07.2023 (обновлено: 14:54 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sholts-1884215198.html
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:46
2023-07-14T14:54
в мире
украина
швеция
германия
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины."Я поддерживаю вступление Украины в НАТО", — сказал политик на пресс-конференции в Берлине. После небольшой паузы и смеха в зале, Шольц поправил себя и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html
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в мире, украина, швеция, германия, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Швеция, Германия, Олаф Шольц, НАТО
Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО

Шольц оговорился и поддержал вступление Украины в НАТО, имея в виду Швецию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины.
"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО", — сказал политик на пресс-конференции в Берлине.
После небольшой паузы и смеха в зале, Шольц поправил себя и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
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