https://ria.ru/20230714/sholts-1884215198.html

Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО

Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО - РИА Новости, 14.07.2023

Шольц перепутал Украину и Швецию, говоря о вступлении в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:46

2023-07-14T14:46

2023-07-14T14:54

в мире

украина

швеция

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре про возможное вступление Швеции в НАТО оговорился и поддержал членство Украины."Я поддерживаю вступление Украины в НАТО", — сказал политик на пресс-конференции в Берлине. После небольшой паузы и смеха в зале, Шольц поправил себя и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".

https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, швеция, германия, олаф шольц, нато