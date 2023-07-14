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Пострадавшим шебекинцам без прописки выплатят компенсации - РИА Новости, 14.07.2023
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08:40 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/shebekino-1884114644.html
Пострадавшим шебекинцам без прописки выплатят компенсации
Пострадавшим шебекинцам без прописки выплатят компенсации - РИА Новости, 14.07.2023
Пострадавшим шебекинцам без прописки выплатят компенсации
Жители Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за обстрелов, но не зарегистрированные в пострадавших населенных пунктах, начнут получать компенсацию с... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:40
2023-07-14T08:40
белгородская область
россия
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Жители Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за обстрелов, но не зарегистрированные в пострадавших населенных пунктах, начнут получать компенсацию с пятницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В связи с обстрелами и необходимостью эвакуации жителей ряда муниципалитетов Белгородской области правительство РФ приняло решение об единовременных выплатах в размере 10 и 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что граждане, не имеющие регистрации в пострадавших населенных пунктах, по закону не могут претендовать на эти выплаты. Глава области обратил внимание на принцип справедливости и отметил, что жители, не зарегистрированные в пострадавших районах, также имеют право на компенсацию. Для этого были найдены внебюджетные источники финансирования и создан специальный реестр, который насчитывает примерно 2,5 тысячи человек. "С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тысяч рублей, но исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников", - написал Гладков. Как уточнил глава региона, выплата будет перечислена, только после подтверждения информации, что гражданин проживал на данной территории. Проверку достоверности предоставляемых данных проводят органы местного самоуправления. По словам Гладкова, они проверяют, есть ли трудовые взаимоотношения между организацией, расположенной на территории округа, и человеком, который подает заявление. Они также ищут информацию о наличии договора аренды на проживание в съемном жилье и других фактах, которые могут подтвердить заявление. Вся необходимая информация находится в органах местного самоуправления. В понедельник министр соцзащиты населения и труда региона Елена Батанова информировала, что выплаты в 10 и 50 тысяч рублей планируют завершить к концу недели тем жителям, которым они положены с точки зрения законодательства. По ее данным, выплату в размере 10 тысяч рублей получили около 59 тысяч человек, выплату в 50 тысяч – более 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20230710/vozvraschenie-1883221574.html
https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Общество
Пострадавшим шебекинцам без прописки выплатят компенсации

Белгородские власти начали перечисление выплат пострадавшим шебекинцам без прописки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде
Пункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Пункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Жители Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за обстрелов, но не зарегистрированные в пострадавших населенных пунктах, начнут получать компенсацию с пятницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В связи с обстрелами и необходимостью эвакуации жителей ряда муниципалитетов Белгородской области правительство РФ приняло решение об единовременных выплатах в размере 10 и 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что граждане, не имеющие регистрации в пострадавших населенных пунктах, по закону не могут претендовать на эти выплаты. Глава области обратил внимание на принцип справедливости и отметил, что жители, не зарегистрированные в пострадавших районах, также имеют право на компенсацию. Для этого были найдены внебюджетные источники финансирования и создан специальный реестр, который насчитывает примерно 2,5 тысячи человек.
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"С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тысяч рублей, но исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников", - написал Гладков.
Как уточнил глава региона, выплата будет перечислена, только после подтверждения информации, что гражданин проживал на данной территории. Проверку достоверности предоставляемых данных проводят органы местного самоуправления. По словам Гладкова, они проверяют, есть ли трудовые взаимоотношения между организацией, расположенной на территории округа, и человеком, который подает заявление. Они также ищут информацию о наличии договора аренды на проживание в съемном жилье и других фактах, которые могут подтвердить заявление. Вся необходимая информация находится в органах местного самоуправления.
В понедельник министр соцзащиты населения и труда региона Елена Батанова информировала, что выплаты в 10 и 50 тысяч рублей планируют завершить к концу недели тем жителям, которым они положены с точки зрения законодательства. По ее данным, выплату в размере 10 тысяч рублей получили около 59 тысяч человек, выплату в 50 тысяч – более 52 тысяч человек.
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