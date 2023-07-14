https://ria.ru/20230714/shar-1884252985.html

В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП

В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП - РИА Новости, 14.07.2023

В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП

Воздушный шар, на борту которого находились 15 человек вместе с пилотом, врезался в линию электропередач и опрокинул два столба, сообщил главный комендант... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:50

2023-07-14T16:50

2023-07-14T16:50

куявско-поморское воеводство

польша

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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Воздушный шар, на борту которого находились 15 человек вместе с пилотом, врезался в линию электропередач и опрокинул два столба, сообщил главный комендант Малшицкого (Куявско-поморское воеводство) районного отдела Государственной пожарной службы Давид Тарковский в интервью радиостанции RMF FM. "Во время полёта шар с пассажирами задел ЛЭП и повалил два бетонных столба", - сообщил комендант. По словам коменданта, в результате аварии "были оборваны провода линии среднего напряжения и ответвляющейся от неё линии низкого напряжения, питающей одну из крупных ферм". По словам Тарковского, пилоту после столкновения с ЛЭП удалось пролететь ещё около километра и приземлится в безопасном месте, пострадавших нет. На место происшествия направились специальные службы, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

https://ria.ru/20230712/vozdushnyyshar-1883863101.html

куявско-поморское воеводство

польша

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куявско-поморское воеводство, польша