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В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП
В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП - РИА Новости, 14.07.2023
В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП
Воздушный шар, на борту которого находились 15 человек вместе с пилотом, врезался в линию электропередач и опрокинул два столба, сообщил главный комендант... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:50
2023-07-14T16:50
2023-07-14T16:50
куявско-поморское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Воздушный шар, на борту которого находились 15 человек вместе с пилотом, врезался в линию электропередач и опрокинул два столба, сообщил главный комендант Малшицкого (Куявско-поморское воеводство) районного отдела Государственной пожарной службы Давид Тарковский в интервью радиостанции RMF FM. "Во время полёта шар с пассажирами задел ЛЭП и повалил два бетонных столба", - сообщил комендант. По словам коменданта, в результате аварии "были оборваны провода линии среднего напряжения и ответвляющейся от неё линии низкого напряжения, питающей одну из крупных ферм". По словам Тарковского, пилоту после столкновения с ЛЭП удалось пролететь ещё около километра и приземлится в безопасном месте, пострадавших нет. На место происшествия направились специальные службы, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
https://ria.ru/20230712/vozdushnyyshar-1883863101.html
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куявско-поморское воеводство, польша
Куявско-Поморское воеводство, Польша
В Польше воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП
На севере Польши воздушный шар с 15 людьми задел ЛЭП и повалил два бетонных столба
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости.
Воздушный шар, на борту которого находились 15 человек вместе с пилотом, врезался в линию электропередач и опрокинул два столба, сообщил главный комендант Малшицкого (Куявско-поморское воеводство) районного отдела Государственной пожарной службы Давид Тарковский в интервью радиостанции RMF FM.
"Во время полёта шар с пассажирами задел ЛЭП и повалил два бетонных столба", - сообщил комендант.
По словам коменданта, в результате аварии "были оборваны провода линии среднего напряжения и ответвляющейся от неё линии низкого напряжения, питающей одну из крупных ферм".
По словам Тарковского, пилоту после столкновения с ЛЭП удалось пролететь ещё около километра и приземлится в безопасном месте, пострадавших нет.
На место происшествия направились специальные службы, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
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