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Орбан назвал просьбы Украины о помощи моральным шантажом - РИА Новости, 14.07.2023
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11:08 14.07.2023 (обновлено: 11:13 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/shantazh-1884139060.html
Орбан назвал просьбы Украины о помощи моральным шантажом
Орбан назвал просьбы Украины о помощи моральным шантажом - РИА Новости, 14.07.2023
Орбан назвал просьбы Украины о помощи моральным шантажом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал взаимные претензии Владимира Зеленского и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, отметив, что Киев... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:08
2023-07-14T11:13
в мире
украина
россия
венгрия
бен уоллес
владимир зеленский
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал взаимные претензии Владимира Зеленского и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, отметив, что Киев своеобразно просит о помощи, не проявляя порядочности, но используя моральный шантаж. Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. "(Министр обороны Великобритании) непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно - так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По словам Орбана, объяснимо, что Украина смотрит на мир со своей точки зрения, однако Венгрия не может принять украинскую позицию, поскольку это сразу вовлекло бы ее в конфликт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884132868.html
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в мире, украина, россия, венгрия, бен уоллес, владимир зеленский, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Бен Уоллес, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО
Орбан назвал просьбы Украины о помощи моральным шантажом

Премьер Венгрии Орбан: Украина своеобразно просит о помощи, применяя моральный шантаж

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал взаимные претензии Владимира Зеленского и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, отметив, что Киев своеобразно просит о помощи, не проявляя порядочности, но используя моральный шантаж.
Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
«
"(Министр обороны Великобритании) непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно - так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По словам Орбана, объяснимо, что Украина смотрит на мир со своей точки зрения, однако Венгрия не может принять украинскую позицию, поскольку это сразу вовлекло бы ее в конфликт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине
Вчера, 10:36
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияБен УоллесВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанНАТО
 
 
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