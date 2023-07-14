https://ria.ru/20230714/sevpotok-1884262257.html

Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт

Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт - РИА Новости, 14.07.2023

Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт

Поврежденные нитки "Северных потоков" можно быстро и недорого восстановить, при этом пока положительной динамики по газопроводам нет, европейцы проводят... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:28

2023-07-14T17:28

2023-07-14T17:31

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поврежденные нитки "Северных потоков" можно быстро и недорого восстановить, при этом пока положительной динамики по газопроводам нет, европейцы проводят расследование лишь на словах, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Взрывы произошли в конце сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-служба МИД Швеции сообщила РИА Новости ранее в пятницу, что международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва "Северного потока". Датский МИД в комментарии агентству ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва. "К сожалению, никакой позитивной динамики по "Северным потокам" не происходит. Европейцы делают вид, что проводят расследование, время от времени подкармливая СМИ утечками с многозначительными намеками, а официально говорят лишь, что расследование продолжается. Замыливают вопрос", – отметил Гривач. "Хорошие новости в том, что с технической точки зрения поврежденные нитки можно достаточно быстро и не очень дорого восстановить. И какой-то серьезной дальнейшей деградации системы не происходит. В этом смысле ситуация законсервирована до лучших времен", – добавил он. Однако он затруднился сказать, наступят ли "лучшие времена" для сотрудничества России и Европы в газовой сфере. Одну нитку "Северного потока 2" можно запустить "хоть сейчас", это связано с наличием политической воли у сторон, и пока её нет, констатировал Гривач.

https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884137980.html

https://ria.ru/20230712/daniya-1883847434.html

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цены на нефть, европа, швеция, россия, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2