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Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт - РИА Новости, 14.07.2023
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17:28 14.07.2023 (обновлено: 17:31 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sevpotok-1884262257.html
Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт
Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт - РИА Новости, 14.07.2023
Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт
Поврежденные нитки "Северных потоков" можно быстро и недорого восстановить, при этом пока положительной динамики по газопроводам нет, европейцы проводят... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:28
2023-07-14T17:31
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генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поврежденные нитки "Северных потоков" можно быстро и недорого восстановить, при этом пока положительной динамики по газопроводам нет, европейцы проводят расследование лишь на словах, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Взрывы произошли в конце сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-служба МИД Швеции сообщила РИА Новости ранее в пятницу, что международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва "Северного потока". Датский МИД в комментарии агентству ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва. "К сожалению, никакой позитивной динамики по "Северным потокам" не происходит. Европейцы делают вид, что проводят расследование, время от времени подкармливая СМИ утечками с многозначительными намеками, а официально говорят лишь, что расследование продолжается. Замыливают вопрос", – отметил Гривач. "Хорошие новости в том, что с технической точки зрения поврежденные нитки можно достаточно быстро и не очень дорого восстановить. И какой-то серьезной дальнейшей деградации системы не происходит. В этом смысле ситуация законсервирована до лучших времен", – добавил он. Однако он затруднился сказать, наступят ли "лучшие времена" для сотрудничества России и Европы в газовой сфере. Одну нитку "Северного потока 2" можно запустить "хоть сейчас", это связано с наличием политической воли у сторон, и пока её нет, констатировал Гривач.
https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884137980.html
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цены на нефть, европа, швеция, россия, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Европа, Швеция, Россия, Алексей Гривач, Фонд национальной энергетической безопасности, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Повреждения "Северных потоков" можно быстро восстановить, считает эксперт

Эксперт Гривач: поврежденные нитки "Северных потоков" можно быстро и недорого восстановить

© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
"Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поврежденные нитки "Северных потоков" можно быстро и недорого восстановить, при этом пока положительной динамики по газопроводам нет, европейцы проводят расследование лишь на словах, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Взрывы произошли в конце сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу"Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Вчера, 11:04
Пресс-служба МИД Швеции сообщила РИА Новости ранее в пятницу, что международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва "Северного потока". Датский МИД в комментарии агентству ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва.
«
"К сожалению, никакой позитивной динамики по "Северным потокам" не происходит. Европейцы делают вид, что проводят расследование, время от времени подкармливая СМИ утечками с многозначительными намеками, а официально говорят лишь, что расследование продолжается. Замыливают вопрос", – отметил Гривач.
«
"Хорошие новости в том, что с технической точки зрения поврежденные нитки можно достаточно быстро и не очень дорого восстановить. И какой-то серьезной дальнейшей деградации системы не происходит. В этом смысле ситуация законсервирована до лучших времен", – добавил он.
Однако он затруднился сказать, наступят ли "лучшие времена" для сотрудничества России и Европы в газовой сфере. Одну нитку "Северного потока 2" можно запустить "хоть сейчас", это связано с наличием политической воли у сторон, и пока её нет, констатировал Гривач.
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Цены на нефтьЕвропаШвецияРоссияАлексей ГривачФонд национальной энергетической безопасностиГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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