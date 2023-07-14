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В Астрахани придумали аппарат для изготовления маскировочных сетей - РИА Новости, 14.07.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
18:54 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/seti-1884281776.html
В Астрахани придумали аппарат для изготовления маскировочных сетей
В Астрахани придумали аппарат для изготовления маскировочных сетей - РИА Новости, 14.07.2023
В Астрахани придумали аппарат для изготовления маскировочных сетей
Житель Астраханской области изобрел аппарат, который в десятки раз ускоряет процесс изготовления маскировочных сетей, используемых бойцами, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:54
2023-07-14T18:54
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Житель Астраханской области изобрел аппарат, который в десятки раз ускоряет процесс изготовления маскировочных сетей, используемых бойцами, сообщает администрация губернатора региона. Еще осенью прошлого года волонтер Оксана Джахаева организовала в селе Енотаевка плетение маскировочных сетей. К процессу присоединились образовательные учреждения и волонтёры. "Им помогает самодельный станок, нарезающий на полосы ткань для масксетей. Устройство нехитрое: сваренные вручную металлические опоры и канцелярские ножи. Изготовил его Василий Гвоздарев из села Рассвет Наримановского района", - говорится в сообщении. Полотно особым образом протягивают сквозь эти ножи, и несколько метров ткани быстро превращаются в полосы одинаковой ширины, которые потом вплетут в сеть. "Благодаря аппарату процесс ускоряется в десятки раз - раньше ткань нарезали ножницами", - отметили в администрации. К изготовлению сетей присоединились неравнодушные жители из соседнего Черноярского района. Готовые изделия Джахаева отвозит в Астрахань, где они распределяются согласно заявкам от земляков. На данный момент енотаевские волонтеры изготовили около 130 маскировочных сетей. "Наши ребята охраняют мир и покой. И наша святая обязанность - помогать им всем, чем можем", - считает она.
https://ria.ru/20230706/modernizatsiya-1882675390.html
https://ria.ru/20230630/otdykh-1881445378.html
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астрахань
Астраханская область, Астрахань
В Астрахани придумали аппарат для изготовления маскировочных сетей

В Астрахани придумали аппарат для изготовления маскировочных сетей для спецоперации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМаскировочная сеть
Маскировочная сеть - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Маскировочная сеть. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Житель Астраханской области изобрел аппарат, который в десятки раз ускоряет процесс изготовления маскировочных сетей, используемых бойцами, сообщает администрация губернатора региона.
Еще осенью прошлого года волонтер Оксана Джахаева организовала в селе Енотаевка плетение маскировочных сетей. К процессу присоединились образовательные учреждения и волонтёры.
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"Им помогает самодельный станок, нарезающий на полосы ткань для масксетей. Устройство нехитрое: сваренные вручную металлические опоры и канцелярские ножи. Изготовил его Василий Гвоздарев из села Рассвет Наримановского района", - говорится в сообщении.
Полотно особым образом протягивают сквозь эти ножи, и несколько метров ткани быстро превращаются в полосы одинаковой ширины, которые потом вплетут в сеть. "Благодаря аппарату процесс ускоряется в десятки раз - раньше ткань нарезали ножницами", - отметили в администрации.
К изготовлению сетей присоединились неравнодушные жители из соседнего Черноярского района. Готовые изделия Джахаева отвозит в Астрахань, где они распределяются согласно заявкам от земляков. На данный момент енотаевские волонтеры изготовили около 130 маскировочных сетей.
"Наши ребята охраняют мир и покой. И наша святая обязанность - помогать им всем, чем можем", - считает она.
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