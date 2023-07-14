https://ria.ru/20230714/sekta-1884305147.html

В Испании раскрыли секту, из-за которой пострадали более ста человек

В Испании раскрыли секту, из-за которой пострадали более ста человек - РИА Новости, 14.07.2023

В Испании раскрыли секту, из-за которой пострадали более ста человек

Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту "Семья души" (La Familia del Alma), причастную к различным преступлениям, из-за которой пострадали более ста... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:23

2023-07-14T22:23

2023-07-14T22:23

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испания

валенсия (область)

таррагона

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МАДРИД, 14 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту "Семья души" (La Familia del Alma), причастную к различным преступлениям, из-за которой пострадали более ста человек, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел страны. "Гражданская гвардия в ходе так называемой операции "Ависена" задержала трех человек как руководителей секты, размещавшейся на вилле в Побла Торнеса (провинция Кастельон автономного сообщества Валенсия), за предполагаемые преступления - незаконное объединение, вторжение в трудовую деятельность, преступления против здоровья населения, сексуальную агрессию, разглашение секретов и другие", - говорится в сообщении. В пресс-релизе уточняется, что секта предлагала терапию, в ходе которой проводились шаманские ритуалы с употреблением наркотиков. "Семья души" требовала от пострадавших 10 тысяч евро под обещание доступа к ближайшему окружению так называемого учителя. "Пострадавшие люди проживают в основном в провинциях Таррагона, Кастельон и Барселона, их около сотни, если судить по тем, кто подал заявления, а также по тем, кто уже полностью идентифицирован за длительный период деятельности этой группы", - отмечается в тексте.

https://ria.ru/20230613/svideteli-1877739196.html

https://ria.ru/20230504/istyazanie-1869716793.html

испания

валенсия (область)

таррагона

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в мире, испания, валенсия (область), таррагона