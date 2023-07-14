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Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку - РИА Новости, 14.07.2023
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17:10 14.07.2023 (обновлено: 18:12 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку - РИА Новости, 14.07.2023
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку
Россия ничего не заявляла о продлении зерновой сделки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:10
2023-07-14T18:12
россия
зерновая сделка
экономика
дмитрий песков
турция
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия ничего не заявляла о продлении зерновой сделки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было", — сказал он.Ранее в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана, что его российский коллега Путин якобы согласился на продление зерновой сделки. При этом Эрдоган заявил, что у него с Путиным "одинаковое мнение относительно продления зернового коридора".Накануне российский лидер сообщил, что Москва подумает о продлении зерновой сделки. По его словам, для этого есть еще несколько дней. Путин отметил, что Россия может приостановить свое участие в инициативе до выполнения всех условий, на которых Москва согласилась обеспечить безопасность вывоза украинского зерна. Он также напомнил, что Запад не исполнил ни одного из обещаний по сделке, касающихся российских интересов.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю. Срок ее действия заканчивается 17 июля.Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет.
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html
https://ria.ru/20230714/erdogan-1884236314.html
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россия, зерновая сделка, экономика, дмитрий песков, турция
Россия, Зерновая сделка, Экономика, Дмитрий Песков, Турция
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку

Песков заявил, что со стороны России не было никаких заявлений о продлении зерновой сделки

© AFP 2023 / BO AMSTRUPСухогруз в зерновом терминале Одесского порта
Сухогруз в зерновом терминале Одесского порта - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / BO AMSTRUP
Сухогруз в зерновом терминале Одесского порта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия ничего не заявляла о продлении зерновой сделки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было", — сказал он.
Ранее в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана, что его российский коллега Путин якобы согласился на продление зерновой сделки. При этом Эрдоган заявил, что у него с Путиным "одинаковое мнение относительно продления зернового коридора".
Накануне российский лидер сообщил, что Москва подумает о продлении зерновой сделки. По его словам, для этого есть еще несколько дней. Путин отметил, что Россия может приостановить свое участие в инициативе до выполнения всех условий, на которых Москва согласилась обеспечить безопасность вывоза украинского зерна. Он также напомнил, что Запад не исполнил ни одного из обещаний по сделке, касающихся российских интересов.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Вчера, 12:48
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю. Срок ее действия заканчивается 17 июля.
Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку
Вчера, 15:56
 
РоссияЗерновая сделкаЭкономикаДмитрий ПесковТурция
 
 
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