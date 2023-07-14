https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html

Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку

Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку - РИА Новости, 14.07.2023

Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку

Россия ничего не заявляла о продлении зерновой сделки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:10

2023-07-14T17:10

2023-07-14T18:12

россия

зерновая сделка

экономика

дмитрий песков

турция

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия ничего не заявляла о продлении зерновой сделки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было", — сказал он.Ранее в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана, что его российский коллега Путин якобы согласился на продление зерновой сделки. При этом Эрдоган заявил, что у него с Путиным "одинаковое мнение относительно продления зернового коридора".Накануне российский лидер сообщил, что Москва подумает о продлении зерновой сделки. По его словам, для этого есть еще несколько дней. Путин отметил, что Россия может приостановить свое участие в инициативе до выполнения всех условий, на которых Москва согласилась обеспечить безопасность вывоза украинского зерна. Он также напомнил, что Запад не исполнил ни одного из обещаний по сделке, касающихся российских интересов.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю. Срок ее действия заканчивается 17 июля.Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет.

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html

https://ria.ru/20230714/erdogan-1884236314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, зерновая сделка, экономика, дмитрий песков, турция