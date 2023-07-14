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США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.07.2023
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16:59 14.07.2023 (обновлено: 17:23 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.07.2023
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
США заинтересованы в продлении "зерновой сделки" и считают, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам, заявил в пятницу госсекретарь... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:59
2023-07-14T17:23
сша
в мире
зерновая сделка
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США заинтересованы в продлении "зерновой сделки" и считают, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен."Критически важно, чтобы мы расширили и продлили зерновую инициативу. Россия вновь угрожает положить ей конец 18 июля. Если Москва выполнит свои угрозы, развивающиеся страны, в том числе в регионе, будут вынуждены заплатить за это цену. Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку", - сказал Блинкен.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет.Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html
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сша, в мире, зерновая сделка, энтони блинкен
США, В мире, Зерновая сделка, Энтони Блинкен
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен

Блинкен: непродление зерновой сделки создаст угрозу развивающимся странам

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США заинтересованы в продлении "зерновой сделки" и считают, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
"Критически важно, чтобы мы расширили и продлили зерновую инициативу. Россия вновь угрожает положить ей конец 18 июля. Если Москва выполнит свои угрозы, развивающиеся страны, в том числе в регионе, будут вынуждены заплатить за это цену. Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку", - сказал Блинкен.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет.
Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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СШАВ миреЗерновая сделкаЭнтони Блинкен
 
 
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