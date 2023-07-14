США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
Блинкен: непродление зерновой сделки создаст угрозу развивающимся странам
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США заинтересованы в продлении "зерновой сделки" и считают, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
"Критически важно, чтобы мы расширили и продлили зерновую инициативу. Россия вновь угрожает положить ей конец 18 июля. Если Москва выполнит свои угрозы, развивающиеся страны, в том числе в регионе, будут вынуждены заплатить за это цену. Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку", - сказал Блинкен.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет.
Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.