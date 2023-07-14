https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html

США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен

США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен - РИА Новости, 14.07.2023

США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен

США заинтересованы в продлении "зерновой сделки" и считают, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам, заявил в пятницу госсекретарь... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:59

2023-07-14T16:59

2023-07-14T17:23

сша

в мире

зерновая сделка

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США заинтересованы в продлении "зерновой сделки" и считают, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен."Критически важно, чтобы мы расширили и продлили зерновую инициативу. Россия вновь угрожает положить ей конец 18 июля. Если Москва выполнит свои угрозы, развивающиеся страны, в том числе в регионе, будут вынуждены заплатить за это цену. Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку", - сказал Блинкен.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет.Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, зерновая сделка, энтони блинкен