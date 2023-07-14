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СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок по России - РИА Новости, 14.07.2023
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02:44 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sdek-1884100981.html
СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок по России
СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок по России - РИА Новости, 14.07.2023
СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок по России
Международный логистический оператор СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по России с одной из крупнейших авиакомпаний,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:44
2023-07-14T02:44
россия
сдэк
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный логистический оператор СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по России с одной из крупнейших авиакомпаний, рассказала РИА Новости руководитель отдела магистральных авиаперевозок компании Ульяна Бурова. "Сейчас у нас в планах с одной из самых крупных авиакомпаний России совместный проект по супер срочной доставке грузов. На первое время мы реализуем пилот на 5 городов по доставке в течение суток, в зависимости от часовых поясов, конечно. Такая доставка будет сравнима с тем, что вы передали пассажиру самолета то, что вам нужно передать срочно", - заявила она. Уточнив, что в рамках такой доставки груз заберут, привезут и доставят "прямо в руки", однако авиакомпанию-партнера и пилотные города компания пока не раскрыла. "Сейчас у нас такой портфель тарифов, по которому любая компания, любой человек может выбрать подходящие параметры доставки: кто-то может подождать один день, а кому-то всегда нужно срочно. Кто-то не думает вообще о цене, главное, чтобы это было завтра, и для таких людей есть "быстрые" тарифы", - добавила Бурова. СДЭК - международный оператор экспресс-доставки, насчитывающий более 4 300 пунктов выдачи заказов в 31 стране мира. Из них свыше 3 800 находятся в России. Ежедневно компания доставляет более 400 тысяч посылок, а ее услугами пользуются более 10 миллионов активных клиентов.
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россия, сдэк, экономика
Россия, СДЭК, Экономика
СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок по России

СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по всей России

© iStock.com / gorodenkoffСотрудники склада
Сотрудники склада - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Сотрудники склада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный логистический оператор СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по России с одной из крупнейших авиакомпаний, рассказала РИА Новости руководитель отдела магистральных авиаперевозок компании Ульяна Бурова.
«
"Сейчас у нас в планах с одной из самых крупных авиакомпаний России совместный проект по супер срочной доставке грузов. На первое время мы реализуем пилот на 5 городов по доставке в течение суток, в зависимости от часовых поясов, конечно. Такая доставка будет сравнима с тем, что вы передали пассажиру самолета то, что вам нужно передать срочно", - заявила она.
Уточнив, что в рамках такой доставки груз заберут, привезут и доставят "прямо в руки", однако авиакомпанию-партнера и пилотные города компания пока не раскрыла.
"Сейчас у нас такой портфель тарифов, по которому любая компания, любой человек может выбрать подходящие параметры доставки: кто-то может подождать один день, а кому-то всегда нужно срочно. Кто-то не думает вообще о цене, главное, чтобы это было завтра, и для таких людей есть "быстрые" тарифы", - добавила Бурова.
СДЭК - международный оператор экспресс-доставки, насчитывающий более 4 300 пунктов выдачи заказов в 31 стране мира. Из них свыше 3 800 находятся в России. Ежедневно компания доставляет более 400 тысяч посылок, а ее услугами пользуются более 10 миллионов активных клиентов.
Склад - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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