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Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи

Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи - РИА Новости, 14.07.2023

Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи

Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:40

2023-07-14T06:40

2023-07-14T08:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные "мясные штурмы" массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи", — сказал Сальдо.По его словам, такое бесчеловечное отношение даже к собственным солдатам стало визитной карточкой нынешней украинской власти. "И все для того, чтобы создать благоприятное впечатление у западных хозяев и продолжать держать население в неведении об истинном положении дел", — подчеркнул Сальдо.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230714/miny-1884103131.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, в мире