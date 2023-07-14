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Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 14.07.2023 (обновлено: 08:59 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/saldo-1884109301.html
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи - РИА Новости, 14.07.2023
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи
Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:40
2023-07-14T08:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. &quot;Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные &quot;мясные штурмы&quot; массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи&quot;, — сказал Сальдо.По его словам, такое бесчеловечное отношение даже к собственным солдатам стало визитной карточкой нынешней украинской власти. "И все для того, чтобы создать благоприятное впечатление у западных хозяев и продолжать держать население в неведении об истинном положении дел", — подчеркнул Сальдо.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230714/miny-1884103131.html
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херсонская область , владимир сальдо, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, В мире
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи

Врио главы Херсонской области Сальдо: украинские войска гибнут на фронте как мухи

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные "мясные штурмы" массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи", — сказал Сальдо.

По его словам, такое бесчеловечное отношение даже к собственным солдатам стало визитной карточкой нынешней украинской власти.
"И все для того, чтобы создать благоприятное впечатление у западных хозяев и продолжать держать население в неведении об истинном положении дел", — подчеркнул Сальдо.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВ мире
 
 
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