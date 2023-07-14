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Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи - РИА Новости, 14.07.2023
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи
Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:40
2023-07-14T06:40
2023-07-14T08:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Киевские власти жалеют западную технику, поэтому бросают в бой пехоту, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные "мясные штурмы" массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи", — сказал Сальдо.По его словам, такое бесчеловечное отношение даже к собственным солдатам стало визитной карточкой нынешней украинской власти. "И все для того, чтобы создать благоприятное впечатление у западных хозяев и продолжать держать население в неведении об истинном положении дел", — подчеркнул Сальдо.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
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херсонская область , владимир сальдо, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, В мире
Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на фронте как мухи
Врио главы Херсонской области Сальдо: украинские войска гибнут на фронте как мухи