https://ria.ru/20230714/rt-1884165979.html

Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой

Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой - РИА Новости, 14.07.2023

Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил работу военкоров RT за актуальную информацию с передовой и поблагодарил коллектив телеканала за... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:38

2023-07-14T12:38

2023-07-14T12:38

специальная военная операция на украине

технологии

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

телеканал rt

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил работу военкоров RT за актуальную информацию с передовой и поблагодарил коллектив телеканала за оперативное и качественное освещение спецоперации. Кадыров опубликовал видеоматериал военного корреспондента RT Влада Андрицы с ореховского направления, где на протяжении долгого времени держат оборону военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" МО РФ в составе 291-го полка 58-й армии. По словам главы Чечни, "военкоры RT регулярно делятся актуальной информацией с передовой, тем самым давая возможность увидеть подлинную картину". "Такая деятельность очень важна и востребована в сегодняшних реалиях, когда вся западная пропаганда нацелена перечеркнуть успехи наших бойцов, исказить цели и задачи специальной военной операции. Я благодарю коллектив RT за оперативное и качественное освещение СВО", - написал Кадыров в сообщении под опубликованным видео. Он уточнил, что буквально утром в пятницу по позициям бойцов "Восток-Ахмат" работал танк, и, несмотря на возникающие сложности, бойцам удается отражать атаки. "По словам командира батальона Вахи Хамбулатова (позывной – ред.) "Асхаб", противник сил не жалеет. В попытках отвоевать данную территорию враг ежедневно теряет 25-30 солдат. И это только "двухсотые" (погибшие – ред.)", - добавил Кадыров. Глава Чечни отметил, что, помимо нерациональной траты живой силы, украинцы очень активно пользуется разведывательными дронами, корректируя огонь из крупнокалиберных орудий, и дронами-камикадзе, но и с этим бойцы тоже успешно справляются. "Кроме того, противник занимается дистанционным минированием территории кассетными боеприпасами. Практически все подступы к позициям осыпаны магнитными минами, поэтому приходится иногда искать безопасный маршрут. Видимо, идут на такие крайности на фоне безуспешных попыток отбросить российские войска", - рассказал Кадыров.

https://ria.ru/20230713/simonyan-1884080371.html

https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html

https://ria.ru/20230511/sbornik-1871098248.html

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Кирилл Волков

технологии, безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), телеканал rt, ситуация в днр и лнр