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Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой - РИА Новости, 14.07.2023
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12:38 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/rt-1884165979.html
Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой
Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой - РИА Новости, 14.07.2023
Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил работу военкоров RT за актуальную информацию с передовой и поблагодарил коллектив телеканала за... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:38
2023-07-14T12:38
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
телеканал rt
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил работу военкоров RT за актуальную информацию с передовой и поблагодарил коллектив телеканала за оперативное и качественное освещение спецоперации. Кадыров опубликовал видеоматериал военного корреспондента RT Влада Андрицы с ореховского направления, где на протяжении долгого времени держат оборону военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" МО РФ в составе 291-го полка 58-й армии. По словам главы Чечни, "военкоры RT регулярно делятся актуальной информацией с передовой, тем самым давая возможность увидеть подлинную картину". "Такая деятельность очень важна и востребована в сегодняшних реалиях, когда вся западная пропаганда нацелена перечеркнуть успехи наших бойцов, исказить цели и задачи специальной военной операции. Я благодарю коллектив RT за оперативное и качественное освещение СВО", - написал Кадыров в сообщении под опубликованным видео. Он уточнил, что буквально утром в пятницу по позициям бойцов "Восток-Ахмат" работал танк, и, несмотря на возникающие сложности, бойцам удается отражать атаки. "По словам командира батальона Вахи Хамбулатова (позывной – ред.) "Асхаб", противник сил не жалеет. В попытках отвоевать данную территорию враг ежедневно теряет 25-30 солдат. И это только "двухсотые" (погибшие – ред.)", - добавил Кадыров. Глава Чечни отметил, что, помимо нерациональной траты живой силы, украинцы очень активно пользуется разведывательными дронами, корректируя огонь из крупнокалиберных орудий, и дронами-камикадзе, но и с этим бойцы тоже успешно справляются. "Кроме того, противник занимается дистанционным минированием территории кассетными боеприпасами. Практически все подступы к позициям осыпаны магнитными минами, поэтому приходится иногда искать безопасный маршрут. Видимо, идут на такие крайности на фоне безуспешных попыток отбросить российские войска", - рассказал Кадыров.
https://ria.ru/20230713/simonyan-1884080371.html
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технологии, безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), телеканал rt, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Телеканал RT, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой

Кадыров поблагодарил коллектив RT за оперативное и качественное освещение спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил работу военкоров RT за актуальную информацию с передовой и поблагодарил коллектив телеканала за оперативное и качественное освещение спецоперации.
Кадыров опубликовал видеоматериал военного корреспондента RT Влада Андрицы с ореховского направления, где на протяжении долгого времени держат оборону военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" МО РФ в составе 291-го полка 58-й армии. По словам главы Чечни, "военкоры RT регулярно делятся актуальной информацией с передовой, тем самым давая возможность увидеть подлинную картину".
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"Такая деятельность очень важна и востребована в сегодняшних реалиях, когда вся западная пропаганда нацелена перечеркнуть успехи наших бойцов, исказить цели и задачи специальной военной операции. Я благодарю коллектив RT за оперативное и качественное освещение СВО", - написал Кадыров в сообщении под опубликованным видео.
Он уточнил, что буквально утром в пятницу по позициям бойцов "Восток-Ахмат" работал танк, и, несмотря на возникающие сложности, бойцам удается отражать атаки.
"По словам командира батальона Вахи Хамбулатова (позывной – ред.) "Асхаб", противник сил не жалеет. В попытках отвоевать данную территорию враг ежедневно теряет 25-30 солдат. И это только "двухсотые" (погибшие – ред.)", - добавил Кадыров.
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Глава Чечни отметил, что, помимо нерациональной траты живой силы, украинцы очень активно пользуется разведывательными дронами, корректируя огонь из крупнокалиберных орудий, и дронами-камикадзе, но и с этим бойцы тоже успешно справляются.
"Кроме того, противник занимается дистанционным минированием территории кассетными боеприпасами. Практически все подступы к позициям осыпаны магнитными минами, поэтому приходится иногда искать безопасный маршрут. Видимо, идут на такие крайности на фоне безуспешных попыток отбросить российские войска", - рассказал Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Телеканал RTСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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