https://ria.ru/20230714/rozhdestvo-1884157237.html

Рада приняла проект о переносе празднования Рождества

Рада приняла проект о переносе празднования Рождества - РИА Новости, 14.07.2023

Рада приняла проект о переносе празднования Рождества

Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:10

2023-07-14T12:10

2023-07-14T12:10

религия

украина

киев

владимир зеленский

петр порошенко

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. Ранее Владимир Зеленский предложил парламенту перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Также предлагалось перенести празднование Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. "Рада поменяла даты государственных праздников", - написал Железняк. Целью законопроекта был "отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января". В конце мая Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь с переносом празднования Рождества на 25 декабря. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, верховная рада украины