https://ria.ru/20230714/rozhdestvo-1884157237.html
Рада приняла проект о переносе празднования Рождества
Рада приняла проект о переносе празднования Рождества - РИА Новости, 14.07.2023
Рада приняла проект о переносе празднования Рождества
Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:10
2023-07-14T12:10
2023-07-14T12:10
религия
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. Ранее Владимир Зеленский предложил парламенту перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Также предлагалось перенести празднование Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. "Рада поменяла даты государственных праздников", - написал Железняк. Целью законопроекта был "отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января". В конце мая Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь с переносом празднования Рождества на 25 декабря. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html
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украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, верховная рада украины
Религия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Верховная Рада Украины
Рада приняла проект о переносе празднования Рождества
Депутат Железняк: Рада приняла законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря