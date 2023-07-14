https://ria.ru/20230714/rozhdaemost-1884295184.html

Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году

Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году - РИА Новости, 14.07.2023

Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году

Рождаемость в России в мае выросла на 1,3% в годовом выражении, это произошло второй раз в этом году, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:07

2023-07-14T20:07

2023-07-14T21:36

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92014/12/920141292_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e83eeaa584e063f70c540c35a197860e.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рождаемость в России в мае выросла на 1,3% в годовом выражении, это произошло второй раз в этом году, свидетельствуют данные Росстата. Ранее в 2023 году рождаемость показывала рост на 0,4% в январе (впервые с ноября 2021 года). По данным статистического ведомства, в мае появились на свет 104,5 тысячи младенцев (в мае 2022 года - почти 103,2 тысячи). В январе-мае рождаемость в России снизилась на 2,2% год к году - 511,7 тысячи новорожденных за первые пять месяцев 2023 года против 523,2 тысячи за аналогичный период прошлого года. Естественная убыль населения в первые пять месяцев текущего года составила 236,7 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года - 355 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-мае снизилась на 33% в годовом выражении.

https://ria.ru/20230622/rozhdaemost-1879704744.html

https://ria.ru/20230622/kotyakov-1879750064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, здоровье - общество