https://ria.ru/20230714/rozhdaemost-1884295184.html
Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году
Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году - РИА Новости, 14.07.2023
Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году
Рождаемость в России в мае выросла на 1,3% в годовом выражении, это произошло второй раз в этом году, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:07
2023-07-14T20:07
2023-07-14T21:36
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рождаемость в России в мае выросла на 1,3% в годовом выражении, это произошло второй раз в этом году, свидетельствуют данные Росстата. Ранее в 2023 году рождаемость показывала рост на 0,4% в январе (впервые с ноября 2021 года). По данным статистического ведомства, в мае появились на свет 104,5 тысячи младенцев (в мае 2022 года - почти 103,2 тысячи). В январе-мае рождаемость в России снизилась на 2,2% год к году - 511,7 тысячи новорожденных за первые пять месяцев 2023 года против 523,2 тысячи за аналогичный период прошлого года. Естественная убыль населения в первые пять месяцев текущего года составила 236,7 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года - 355 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-мае снизилась на 33% в годовом выражении.
https://ria.ru/20230622/rozhdaemost-1879704744.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, здоровье - общество
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Здоровье - Общество
Показатель рождаемости в России вырос второй раз в этом году
Показатель рождаемости в России в мае вырос на 1,3 процента в годовом выражении
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рождаемость в России в мае выросла на 1,3% в годовом выражении, это произошло второй раз в этом году, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее в 2023 году рождаемость показывала рост на 0,4% в январе (впервые с ноября 2021 года). По данным статистического ведомства, в мае появились на свет 104,5 тысячи младенцев (в мае 2022 года - почти 103,2 тысячи).
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В январе-мае рождаемость в России снизилась на 2,2% год к году - 511,7 тысячи новорожденных за первые пять месяцев 2023 года против 523,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.
Естественная убыль населения в первые пять месяцев текущего года составила 236,7 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года - 355 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-мае снизилась на 33% в годовом выражении.
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