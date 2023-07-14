https://ria.ru/20230714/rostelekom-1884100866.html
Выручка "Ростелекома" в сфере кибербезопасности выросла на 18 процентов
Выручка "Ростелекома" в сфере кибербезопасности выросла на 18 процентов - РИА Новости, 14.07.2023
Выручка "Ростелекома" в сфере кибербезопасности выросла на 18 процентов
Консолидированная выручка группы компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар", в 2022 году выросла на 18% и достигла... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:42
2023-07-14T02:42
2023-07-14T02:42
ростелеком
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Консолидированная выручка группы компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар", в 2022 году выросла на 18% и достигла 14,4 миллиарда рублей, заявил РИА Новости глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. "Консолидированная выручка по всей группе компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар" за 2022 год составила 14,4 миллиарда рублей. Это 18% прироста год к году", - сказал Ляпунов. Он также предположил, что показатели рынка кибербезопасности в 2023 году будут существенно выше по темпу роста, чем в 2022 году. "У рынка есть баланс спроса и предложения. Если раньше рынок информационной безопасности был рынком спроса, то есть был дефицит бюджета у заказчика, то в прошлом году рынок испытывал скорее дефицит предложения. Западные вендоры ушли, а российские компании не смогли оперативно предложить нужного объема технологий. К тому же, кратный рост рынка, особенно, если мы говорим об оказании сервисов и услуг, невозможен без определенного количества необходимых специалистов, количество профессионалов ИБ на рынке труда ограничено", - отметил Ляпунов.
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ростелеком, экономика
Выручка "Ростелекома" в сфере кибербезопасности выросла на 18 процентов
Выручка "Ростелекома" в сфере кибербезопасности выросла и достигла 14,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Консолидированная выручка группы компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар", в 2022 году выросла на 18% и достигла 14,4 миллиарда рублей, заявил РИА Новости глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
«
"Консолидированная выручка по всей группе компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар" за 2022 год составила 14,4 миллиарда рублей. Это 18% прироста год к году", - сказал Ляпунов.
Он также предположил, что показатели рынка кибербезопасности в 2023 году будут существенно выше по темпу роста, чем в 2022 году.
"У рынка есть баланс спроса и предложения. Если раньше рынок информационной безопасности был рынком спроса, то есть был дефицит бюджета у заказчика, то в прошлом году рынок испытывал скорее дефицит предложения. Западные вендоры ушли, а российские компании не смогли оперативно предложить нужного объема технологий. К тому же, кратный рост рынка, особенно, если мы говорим об оказании сервисов и услуг, невозможен без определенного количества необходимых специалистов, количество профессионалов ИБ на рынке труда ограничено", - отметил Ляпунов.
"Ростелеком" подготовится к возможным хакерским атакам на голосовании