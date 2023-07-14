https://ria.ru/20230714/rls-1884137191.html

Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном

Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном - РИА Новости, 14.07.2023

Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили комплексом "Ланцет" украинскую радиолокационную станцию в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:58

2023-07-14T10:58

2023-07-14T18:29

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

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украина

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России уничтожили комплексом "Ланцет" украинскую радиолокационную станцию в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Средствами воздушной и радиоразведки нашего подразделения была обнаружена радиолокационная станция противника к юго-востоку от села Кривой Рог. После чего станция была уничтожена нашими бойцами при помощи комплекса "Ланцет". Кроме того, было уничтожено до отделения личного состава ВСУ", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение вражеской РЛС П-18 боеприпасом "Ланцет" Подразделения ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" вражескую РЛС П-18 в 40 километрах к юго-востоку от села Кривой Рог в Херсонской области и до отделения личного состава противника. 2023-07-14T10:58 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф