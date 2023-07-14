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Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 14.07.2023 (обновлено: 18:29 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/rls-1884137191.html
Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном
Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном - РИА Новости, 14.07.2023
Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном
Подразделения Вооруженных сил России уничтожили комплексом "Ланцет" украинскую радиолокационную станцию в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:58
2023-07-14T18:29
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России уничтожили комплексом "Ланцет" украинскую радиолокационную станцию в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Средствами воздушной и радиоразведки нашего подразделения была обнаружена радиолокационная станция противника к юго-востоку от села Кривой Рог. После чего станция была уничтожена нашими бойцами при помощи комплекса "Ланцет". Кроме того, было уничтожено до отделения личного состава ВСУ", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html
россия
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Уничтожение вражеской РЛС П-18 боеприпасом "Ланцет"
Подразделения ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" вражескую РЛС П-18 в 40 километрах к юго-востоку от села Кривой Рог в Херсонской области и до отделения личного состава противника.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российский военный рассказал об уничтожении украинской РЛС под Херсоном

Российский военный рассказал, как "Ланцетом" уничтожили украинскую РЛС под Херсоном

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России уничтожили комплексом "Ланцет" украинскую радиолокационную станцию в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
"Средствами воздушной и радиоразведки нашего подразделения была обнаружена радиолокационная станция противника к юго-востоку от села Кривой Рог. После чего станция была уничтожена нашими бойцами при помощи комплекса "Ланцет". Кроме того, было уничтожено до отделения личного состава ВСУ", - сказал собеседник.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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