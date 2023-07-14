https://ria.ru/20230714/rakety-1884287958.html

СМИ: США отправят Украине сотни списанных ракет

СМИ: США отправят Украине сотни списанных ракет - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: США отправят Украине сотни списанных ракет

США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, чтобы отправить их Украине, сообщает тайваньское издание China Times со ссылкой на анонимный источник. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:11

2023-07-14T19:11

2023-07-14T19:11

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, чтобы отправить их Украине, сообщает тайваньское издание China Times со ссылкой на анонимный источник. "Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырех дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты, чтобы передать их Украине в качестве военной помощи для укрепления ПВО", - сказал источник. Сообщается, что ракеты были списаны в конце июня, а консультации с США состоялись в прошлом году. Как сообщил портал Taiwan News, министерство обороны острова отказалось комментировать это сообщение, однако сообщило, что списанное вооружение утилизируется в соответствии с нормативами. По информации портала, согласно нормативам, излишки военной продукции не могут быть проданы, за исключением особых обстоятельств, одобренных министерством. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230713/kontrnastuplenie-1884089430.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, нато