https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html
МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России
МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России - РИА Новости, 14.07.2023
МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России
На данный момент нет подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:36
2023-07-14T09:36
2023-07-14T09:50
нато
россия
мария захарова
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На данный момент нет подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале."На данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет", - написала Захарова, комментируя заявление ООН о том, что запущенная в среду ракета КНДР упала в российской исключительной экономической зоне."Во-вторых, обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?", - отметила она.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html
россия
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, мария захарова, кндр (северная корея)
НАТО, Россия, Мария Захарова, КНДР (Северная Корея)
МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России
Захарова: данных, подтверждающих падение ракеты КНДР в экономической зоне России, нет