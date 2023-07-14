https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html

МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России - РИА Новости, 14.07.2023

МИД не подтвердил данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

На данный момент нет подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:36

2023-07-14T09:36

2023-07-14T09:50

нато

россия

мария захарова

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На данный момент нет подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале."На данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет", - написала Захарова, комментируя заявление ООН о том, что запущенная в среду ракета КНДР упала в российской исключительной экономической зоне."Во-вторых, обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?", - отметила она.

https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, россия, мария захарова, кндр (северная корея)