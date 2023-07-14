https://ria.ru/20230714/putin-1884168932.html

Песков прокомментировал ситуацию с законодательством по статусу ЧВК

Песков прокомментировал ситуацию с законодательством по статусу ЧВК - РИА Новости, 14.07.2023

Песков прокомментировал ситуацию с законодательством по статусу ЧВК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о законодательстве в части статуса ЧВК в России, заявил, что вопрос будет на рассмотрении. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:51

2023-07-14T12:51

2023-07-14T12:54

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о законодательстве в части статуса ЧВК в России, заявил, что вопрос будет на рассмотрении."Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", сказал, что де-юре такого вот юрлица, как ЧВК "Вагнер" не существует и не существовало. Что это вопрос для изучения, рассмотрения дополнительного, достаточно сложный вопрос в целом о юридическом статусе подобных компаний, который должен быть изучен", - сказал он журналистам.Отвечая на вопрос о том, возможно ли ожидать какого-то законодательного акта в этой области, Песков заявил, что "по крайней мере, этот вопрос будет на рассмотрении".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что о встрече президента страны Владимира Путина с командирами группы "Вагнер" была дана вся возможная информация, дальнейших подробностей встречи не будет. "Об этой встрече мы дали ту информацию, которую было возможно дать. Также сказали, что какие-либо подробности, дальнейшие подробности этой встречи не раскрываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чем закончилась та встреча. Как ранее сообщил журналистам Песков, 29 июня состоялась встреча Путина с командирами группы "Вагнер", на нее Путин пригласил 35 человек, включая главу "Вагнера" Евгения Пригожина, обсуждались события 24 июня.

https://ria.ru/20230713/chvk-1884093010.html

https://ria.ru/20230714/vagner-1884095299.html

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Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа