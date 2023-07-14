https://ria.ru/20230714/putin-1884166987.html

Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 14.07.2023

Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, при необходимости такой разговор будет... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:41

2023-07-14T12:41

2023-07-14T12:41

турция

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, при необходимости такой разговор будет организован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно. "Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884127966.html

https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883815595.html

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турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, россия