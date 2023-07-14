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Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 14.07.2023
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12:41 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/putin-1884166987.html
Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана
Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 14.07.2023
Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана
Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, при необходимости такой разговор будет... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:41
2023-07-14T12:41
турция
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, при необходимости такой разговор будет организован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно. "Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884127966.html
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турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, россия
Турция, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, Россия
Песков высказался о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Песков сообщил, что в графике Путина телефонного разговора с Эрдоганом пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, при необходимости такой разговор будет организован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно.
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"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков.
Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ТурцияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаРоссия
 
 
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