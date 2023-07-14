https://ria.ru/20230714/putin-1884124804.html
ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 14.07.2023
ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян считает, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, столько же респондентов доверяют ему, следует из результатов... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:17
2023-07-14T10:17
2023-07-14T10:17
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большинство россиян считает, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, столько же респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как президент России работает на своем посту - скорее хорошо или скорее плохо, 75% граждан ответили, что хорошо, 11% – скорее плохо, 14% - затруднились с ответом. Доверяют Путину 74% граждан, скорее не доверяют – 14%, 11% - затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 7 по 9 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230713/rossiya-1884033743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: 75 процентов россиян находят работу Путина хорошей и доверяют президенту