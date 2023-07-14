Рейтинг@Mail.ru
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/putin-1884122875.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.07.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство россиян (77,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 73,6%, следует из результатов опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:03
2023-07-14T10:03
вциом
россия
владимир путин
общество
михаил мишустин
геннадий зюганов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 73,6%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство опрошенных (77,2%) заявили о своем доверии к Путину. Также в лидерах доверия председатель правительства РФ Михаил Мишустин (59,9%) и глава КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%). Деятельность президента одобряют 73,6%, председателя правительства - 51,2%, правительства в целом - 48,4%. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" проводился с 3 по 9 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20230713/putin-1884050944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01929046486c732996f4dad237aa82f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, россия, владимир путин, общество, михаил мишустин, геннадий зюганов
ВЦИОМ, Россия, Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

ВЦИОМ: 77,2 процента россиян доверяют Путину, его деятельность одобряют более 73 процентов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 73,6%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство опрошенных (77,2%) заявили о своем доверии к Путину. Также в лидерах доверия председатель правительства РФ Михаил Мишустин (59,9%) и глава КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%).
Деятельность президента одобряют 73,6%, председателя правительства - 51,2%, правительства в целом - 48,4%.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" проводился с 3 по 9 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года
13 июля, 17:56
 
ВЦИОМРоссияВладимир ПутинОбществоМихаил МишустинГеннадий Зюганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала