https://ria.ru/20230714/putin-1884122875.html

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 14.07.2023

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян (77,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 73,6%, следует из результатов опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:03

2023-07-14T10:03

2023-07-14T10:03

вциом

россия

владимир путин

общество

михаил мишустин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 73,6%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство опрошенных (77,2%) заявили о своем доверии к Путину. Также в лидерах доверия председатель правительства РФ Михаил Мишустин (59,9%) и глава КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%). Деятельность президента одобряют 73,6%, председателя правительства - 51,2%, правительства в целом - 48,4%. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" проводился с 3 по 9 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20230713/putin-1884050944.html

россия

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Влада Копылова

вциом, россия, владимир путин, общество, михаил мишустин, геннадий зюганов