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Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
03:16 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883989177.html
Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера
Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера - РИА Новости, 14.07.2023
Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера
Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:16
2023-07-14T03:16
туризм
туризм
новости - туризм
стамбул
мальдивы
юго-восточная азия
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки, сообщает АТОР.Многие туристы за одну поездку пытаются увидеть несколько государств и, летая с пересадкой, нередко используют для этого длительные стыковки. В транзитной стране можно провести несколько часов или дней самостоятельно, воспользовавшись услугой туроператоров или авиакомпаний.При перелете Turkish Arilines с длительной пересадкой в Стамбуле, компания бесплатно предоставляет отель на время ожидания второго сегмента полета. Для россиян сейчас этот город занимает первое место при длительных стыковках. Туристы останавливаются тут на одну-три ночи, затем продолжают путешествие. Эксперты отмечают в этом году удвоение числа визитов наших сограждан в Стамбул.В ОАЭ Emirates предлагает пассажирам пакет услуг "Остановка в Дубае". Так можно отдохнуть в хорошем отеле и посетить экскурсии. Чаще всего, проведя некоторое время в этом эмирате, россияне продолжают путешествия на Бали, Сейшелы, Мальдивы.Qatar Airways рекомендует провести некоторое время в Дохе, а потом отправиться в Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку или Индонезию, рассказывают туроператоры.Хорошую программу стоповера предлагает Ethiopian Airlines. Пассажиры авиакомпании при стыковке в Аддис-Абебе на период от восьми до 24 часов получают бесплатное размещение в гостинице и питание. Обычно они успевают посетить экскурсию, а потом направляются чаще всего в Юго-Восточную Азию.Gulf Air предлагает туристам, следующим транзитом через Бахрейн, бесплатную трехчасовую экскурсию по Манаме, если зарегистрироваться заранее. В маршрутной сети бахрейнского перевозчика – страны Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.В числе государств, где туристы любят делать остановки на несколько дней, тем дополняя основное путешествие, участники ынка называют также Узбекистан, Марокко, Малайзию и Китай.
https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html
стамбул
мальдивы
юго-восточная азия
оаэ
дубай
эфиопия
бахрейн
катар
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туризм, новости - туризм, стамбул, мальдивы, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, дубай, эфиопия, бахрейн, катар
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Мальдивы, Юго-Восточная Азия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, Дубай, Эфиопия, Бахрейн, Катар
Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера

АТОР: Стамбул – самый популярный у россиян город для стоповера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки, сообщает АТОР.
Многие туристы за одну поездку пытаются увидеть несколько государств и, летая с пересадкой, нередко используют для этого длительные стыковки. В транзитной стране можно провести несколько часов или дней самостоятельно, воспользовавшись услугой туроператоров или авиакомпаний.
При перелете Turkish Arilines с длительной пересадкой в Стамбуле, компания бесплатно предоставляет отель на время ожидания второго сегмента полета. Для россиян сейчас этот город занимает первое место при длительных стыковках. Туристы останавливаются тут на одну-три ночи, затем продолжают путешествие. Эксперты отмечают в этом году удвоение числа визитов наших сограждан в Стамбул.
В ОАЭ Emirates предлагает пассажирам пакет услуг "Остановка в Дубае". Так можно отдохнуть в хорошем отеле и посетить экскурсии. Чаще всего, проведя некоторое время в этом эмирате, россияне продолжают путешествия на Бали, Сейшелы, Мальдивы.
Qatar Airways рекомендует провести некоторое время в Дохе, а потом отправиться в Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку или Индонезию, рассказывают туроператоры.
Хорошую программу стоповера предлагает Ethiopian Airlines. Пассажиры авиакомпании при стыковке в Аддис-Абебе на период от восьми до 24 часов получают бесплатное размещение в гостинице и питание. Обычно они успевают посетить экскурсию, а потом направляются чаще всего в Юго-Восточную Азию.
Gulf Air предлагает туристам, следующим транзитом через Бахрейн, бесплатную трехчасовую экскурсию по Манаме, если зарегистрироваться заранее. В маршрутной сети бахрейнского перевозчика – страны Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.
В числе государств, где туристы любят делать остановки на несколько дней, тем дополняя основное путешествие, участники ынка называют также Узбекистан, Марокко, Малайзию и Китай.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСтамбулМальдивыЮго-Восточная АзияАссоциация туроператоров России (АТОР)ОАЭДубайЭфиопияБахрейнКатар
 
 
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