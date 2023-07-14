Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера
АТОР: Стамбул – самый популярный у россиян город для стоповера
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки, сообщает АТОР.
Многие туристы за одну поездку пытаются увидеть несколько государств и, летая с пересадкой, нередко используют для этого длительные стыковки. В транзитной стране можно провести несколько часов или дней самостоятельно, воспользовавшись услугой туроператоров или авиакомпаний.
При перелете Turkish Arilines с длительной пересадкой в Стамбуле, компания бесплатно предоставляет отель на время ожидания второго сегмента полета. Для россиян сейчас этот город занимает первое место при длительных стыковках. Туристы останавливаются тут на одну-три ночи, затем продолжают путешествие. Эксперты отмечают в этом году удвоение числа визитов наших сограждан в Стамбул.
Qatar Airways рекомендует провести некоторое время в Дохе, а потом отправиться в Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку или Индонезию, рассказывают туроператоры.
Хорошую программу стоповера предлагает Ethiopian Airlines. Пассажиры авиакомпании при стыковке в Аддис-Абебе на период от восьми до 24 часов получают бесплатное размещение в гостинице и питание. Обычно они успевают посетить экскурсию, а потом направляются чаще всего в Юго-Восточную Азию.
Gulf Air предлагает туристам, следующим транзитом через Бахрейн, бесплатную трехчасовую экскурсию по Манаме, если зарегистрироваться заранее. В маршрутной сети бахрейнского перевозчика – страны Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.
В числе государств, где туристы любят делать остановки на несколько дней, тем дополняя основное путешествие, участники ынка называют также Узбекистан, Марокко, Малайзию и Китай.