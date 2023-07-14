https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883989177.html

Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера

Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера - РИА Новости, 14.07.2023

Названы самые популярные у российских туристов страны для стоповера

Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:16

2023-07-14T03:16

2023-07-14T03:16

туризм

туризм

новости - туризм

стамбул

мальдивы

юго-восточная азия

ассоциация туроператоров россии (атор)

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки, сообщает АТОР.Многие туристы за одну поездку пытаются увидеть несколько государств и, летая с пересадкой, нередко используют для этого длительные стыковки. В транзитной стране можно провести несколько часов или дней самостоятельно, воспользовавшись услугой туроператоров или авиакомпаний.При перелете Turkish Arilines с длительной пересадкой в Стамбуле, компания бесплатно предоставляет отель на время ожидания второго сегмента полета. Для россиян сейчас этот город занимает первое место при длительных стыковках. Туристы останавливаются тут на одну-три ночи, затем продолжают путешествие. Эксперты отмечают в этом году удвоение числа визитов наших сограждан в Стамбул.В ОАЭ Emirates предлагает пассажирам пакет услуг "Остановка в Дубае". Так можно отдохнуть в хорошем отеле и посетить экскурсии. Чаще всего, проведя некоторое время в этом эмирате, россияне продолжают путешествия на Бали, Сейшелы, Мальдивы.Qatar Airways рекомендует провести некоторое время в Дохе, а потом отправиться в Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку или Индонезию, рассказывают туроператоры.Хорошую программу стоповера предлагает Ethiopian Airlines. Пассажиры авиакомпании при стыковке в Аддис-Абебе на период от восьми до 24 часов получают бесплатное размещение в гостинице и питание. Обычно они успевают посетить экскурсию, а потом направляются чаще всего в Юго-Восточную Азию.Gulf Air предлагает туристам, следующим транзитом через Бахрейн, бесплатную трехчасовую экскурсию по Манаме, если зарегистрироваться заранее. В маршрутной сети бахрейнского перевозчика – страны Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.В числе государств, где туристы любят делать остановки на несколько дней, тем дополняя основное путешествие, участники ынка называют также Узбекистан, Марокко, Малайзию и Китай.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

стамбул

мальдивы

юго-восточная азия

оаэ

дубай

эфиопия

бахрейн

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, стамбул, мальдивы, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, дубай, эфиопия, бахрейн, катар