https://ria.ru/20230714/pshenitsa-1884300860.html

Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России

Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России - РИА Новости, 14.07.2023

Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России

Вьетнам заинтересован в возобновлении поставок российской пшеницы, а также в закупках люцерны и черешни, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T21:25

2023-07-14T21:25

2023-07-14T21:25

экономика

цены на нефть

россия

вьетнам

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в возобновлении поставок российской пшеницы, а также в закупках люцерны и черешни, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ведомство указывает, что обсудило с вьетнамскими коллегами вопросы поставок российской продукции растительного происхождения во Вьетнам. "В ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в возобновлении поставок российской пшеницы... Вьетнамская сторона сообщила о заинтересованности импортеров в закупках люцерны и черешни свежей из России", - говорится в сообщении. В последние годы экспорт российской пшеницы во Вьетнам был затруднен из-за фитосанитарных требований вьетнамской стороны к импортируемому зерну. Основной причиной является нулевая терпимость Вьетнама к содержанию в пшенице бодяка полевого - сорняка, который встречается на территории России, но является карантинным организмом для Вьетнама. Согласно сообщению, российская сторона предложила вьетнамским коллегам рассмотреть вариант импорта зерна с единичными экземплярами полевого бодяка, а также определить список вьетнамских предприятий по переработке зерна, которая за счет технологий лишения карантинных объектов жизнеспособности могут выступать получателями российского зерна. "Вьетнамская сторона выразила готовность рассмотреть указанные предложения. Кроме того, вьетнамская сторона предложила вариант поставок российской пшеницы, при котором очистка от бодяка полевого возможна после прибытия судна в порты Вьетнама. Однако данная процедура также приведет к дополнительным издержкам российских экспортеров", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230714/zerno-1884291047.html

https://ria.ru/20230711/zerno-1883495532.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, вьетнам, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)