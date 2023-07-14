https://ria.ru/20230714/proisshestvie-1884232571.html

Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми

Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми - РИА Новости, 14.07.2023

Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми

Эндоскопист в Краснодарском крае собрал коллекцию выдаваемых за покупки в сети магазинов "Пятёрочка" пластиковых "древних монет", которые проглотили маленькие... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:42

2023-07-14T15:42

2023-07-14T15:42

краснодарский край

пятерочка (сеть магазинов)

общество

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Эндоскопист в Краснодарском крае собрал коллекцию выдаваемых за покупки в сети магазинов "Пятёрочка" пластиковых "древних монет", которые проглотили маленькие пациенты, говорится в телеграм-канале ГБУЗ "Городская больница №1 Новороссийска". "Не так давно в "Пятерочке" была запущена новая акция: покупателям раздавались за покупки "древние монеты". Конечно, интересно было собрать все монетки. Только вот сколько нужно при этом потратить денег на покупки?! Давиду Самвеловичу Шагинян, заведующему эндоскопическим отделением, тратить деньги не пришлось: маленькие пациенты помогли ему собрать свой "сундук сокровищ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в больницу попали уже шесть пациентов с проглоченными монетами, всем - не больше 6 лет. Им было выполнено эндоскопическое вмешательство. "Монетки, застрявшие в пищеводе и желудке, благополучно отправились в коллекцию врача", - добавили в больнице. Представители медучреждения просят родителей и детей быть внимательнее. "Монетки можно собирать, с ними играть, но не глотать!" - предупреждают медики.

https://ria.ru/20220719/igla-1803373972.html

https://ria.ru/20200928/magnit-1577881814.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, пятерочка (сеть магазинов), общество