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Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми - РИА Новости, 14.07.2023
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15:42 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/proisshestvie-1884232571.html
Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми
Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми - РИА Новости, 14.07.2023
Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми
Эндоскопист в Краснодарском крае собрал коллекцию выдаваемых за покупки в сети магазинов "Пятёрочка" пластиковых "древних монет", которые проглотили маленькие... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:42
2023-07-14T15:42
краснодарский край
пятерочка (сеть магазинов)
общество
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Эндоскопист в Краснодарском крае собрал коллекцию выдаваемых за покупки в сети магазинов "Пятёрочка" пластиковых "древних монет", которые проглотили маленькие пациенты, говорится в телеграм-канале ГБУЗ "Городская больница №1 Новороссийска". "Не так давно в "Пятерочке" была запущена новая акция: покупателям раздавались за покупки "древние монеты". Конечно, интересно было собрать все монетки. Только вот сколько нужно при этом потратить денег на покупки?! Давиду Самвеловичу Шагинян, заведующему эндоскопическим отделением, тратить деньги не пришлось: маленькие пациенты помогли ему собрать свой "сундук сокровищ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в больницу попали уже шесть пациентов с проглоченными монетами, всем - не больше 6 лет. Им было выполнено эндоскопическое вмешательство. "Монетки, застрявшие в пищеводе и желудке, благополучно отправились в коллекцию врача", - добавили в больнице. Представители медучреждения просят родителей и детей быть внимательнее. "Монетки можно собирать, с ними играть, но не глотать!" - предупреждают медики.
https://ria.ru/20220719/igla-1803373972.html
https://ria.ru/20200928/magnit-1577881814.html
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Дарья Буймова
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краснодарский край, пятерочка (сеть магазинов), общество
Краснодарский край, Пятерочка (сеть магазинов), Общество
Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет, проглоченных детьми

Эндоскопист на Кубани собрал коллекцию "древних" монет из "Пятерочки", проглоченных детьми

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкПациент в коридоре больницы
Пациент в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Пациент в коридоре больницы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Эндоскопист в Краснодарском крае собрал коллекцию выдаваемых за покупки в сети магазинов "Пятёрочка" пластиковых "древних монет", которые проглотили маленькие пациенты, говорится в телеграм-канале ГБУЗ "Городская больница №1 Новороссийска".
"Не так давно в "Пятерочке" была запущена новая акция: покупателям раздавались за покупки "древние монеты". Конечно, интересно было собрать все монетки. Только вот сколько нужно при этом потратить денег на покупки?! Давиду Самвеловичу Шагинян, заведующему эндоскопическим отделением, тратить деньги не пришлось: маленькие пациенты помогли ему собрать свой "сундук сокровищ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в больницу попали уже шесть пациентов с проглоченными монетами, всем - не больше 6 лет. Им было выполнено эндоскопическое вмешательство.
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"Монетки, застрявшие в пищеводе и желудке, благополучно отправились в коллекцию врача", - добавили в больнице.
Представители медучреждения просят родителей и детей быть внимательнее. "Монетки можно собирать, с ними играть, но не глотать!" - предупреждают медики.
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