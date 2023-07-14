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Москвичей призвали воздержаться от прогулок на природных территориях
Москвичей призвали воздержаться от прогулок на природных территориях - РИА Новости, 14.07.2023
Москвичей призвали воздержаться от прогулок на природных территориях
Специалисты рекомендуют жителям столицы воздержаться от прогулок на природных территориях Москвы из-за прогнозируемых дождей и усиленных порывов ветра, сообщили РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:25
2023-07-14T13:25
2023-07-14T13:52
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Специалисты рекомендуют жителям столицы воздержаться от прогулок на природных территориях Москвы из-за прогнозируемых дождей и усиленных порывов ветра, сообщили в телеграм-канале "Мосприроды". "Во время непогоды оставайтесь дома и воздержитесь от прогулок на природных территориях Москвы. Согласно прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля в Москве ожидаются дожди и усиление ветра", - сказано в сообщении. Специалисты "Мосприроды" также отметили, что при первых признаках непогоды необходимо как можно быстрее покинуть местность и найти укрытие, держаться как можно дальше от лёгких построек, мостов, эстакад, рекламных щитов, промышленных объектов. Также они порекомендовали не стоять рядом с водоёмом, не купаться, не плавать на лодке и постараться укрыться в низине среди невысоких деревьев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосприрода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Специалисты рекомендуют жителям столицы воздержаться от прогулок на природных территориях Москвы из-за прогнозируемых дождей и усиленных порывов ветра, сообщили в телеграм-канале "Мосприроды".
"Во время непогоды оставайтесь дома и воздержитесь от прогулок на природных территориях Москвы
. Согласно прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля в Москве ожидаются дожди и усиление ветра", - сказано в сообщении.
Специалисты "Мосприроды" также отметили, что при первых признаках непогоды необходимо как можно быстрее покинуть местность и найти укрытие, держаться как можно дальше от лёгких построек, мостов, эстакад, рекламных щитов, промышленных объектов. Также они порекомендовали не стоять рядом с водоёмом, не купаться, не плавать на лодке и постараться укрыться в низине среди невысоких деревьев.
Карту обитания змей на природных территориях Москвы разработала Мосприрода