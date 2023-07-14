https://ria.ru/20230714/progulki-1884190163.html

Москвичей призвали воздержаться от прогулок на природных территориях

Москвичей призвали воздержаться от прогулок на природных территориях - РИА Новости, 14.07.2023

Москвичей призвали воздержаться от прогулок на природных территориях

Специалисты рекомендуют жителям столицы воздержаться от прогулок на природных территориях Москвы из-за прогнозируемых дождей и усиленных порывов ветра, сообщили РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:25

2023-07-14T13:25

2023-07-14T13:52

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Специалисты рекомендуют жителям столицы воздержаться от прогулок на природных территориях Москвы из-за прогнозируемых дождей и усиленных порывов ветра, сообщили в телеграм-канале "Мосприроды". "Во время непогоды оставайтесь дома и воздержитесь от прогулок на природных территориях Москвы. Согласно прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля в Москве ожидаются дожди и усиление ветра", - сказано в сообщении. Специалисты "Мосприроды" также отметили, что при первых признаках непогоды необходимо как можно быстрее покинуть местность и найти укрытие, держаться как можно дальше от лёгких построек, мостов, эстакад, рекламных щитов, промышленных объектов. Также они порекомендовали не стоять рядом с водоёмом, не купаться, не плавать на лодке и постараться укрыться в низине среди невысоких деревьев.

https://ria.ru/20230710/zmei-1883946099.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы