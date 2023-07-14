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В Приморье признали приоритетными проекты в сфере строительства и логистики - РИА Новости, 14.07.2023
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11:41 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html
В Приморье признали приоритетными проекты в сфере строительства и логистики
В Приморье признали приоритетными проекты в сфере строительства и логистики - РИА Новости, 14.07.2023
В Приморье признали приоритетными проекты в сфере строительства и логистики
Совет по привлечению инвестиций в экономику в Приморье признал приоритетными еще четыре инвестиционных проекта в сфере жилищного строительства и логистики,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:41
2023-07-14T11:41
экономика
владивосток
русский (остров)
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Совет по привлечению инвестиций в экономику в Приморье признал приоритетными еще четыре инвестиционных проекта в сфере жилищного строительства и логистики, сообщает краевое правительство. Заседание совета состоялось под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербины. Признанные приоритетными проекты получают поддержку властей. "Первый из признанных приоритетными проектов предполагает строительство транспортно-логистического центра складского типа площадью 6 тысяч квадратных метров в районе улицы Фадеева во Владивостоке. Реализация такого проекта предусматривает хранение контейнеров на 3 тысячи квадратных метров, парковку на 30 машиномест и благоустройство территории", - говорится в сообщении. Также приоритетным признан проект создания универсального транспортного узла по перевалке и хранению грузов. Он включает элеватор для зерна, площадки для хранения и склад во Владивостоке. В рамках проекта предусмотрена выгрузка автотранспортом и через железную дорогу. Участники заседания отметили актуальность проекта на фоне стабильного роста перевозки контейнерных грузов в Приморье. Приоритетными признали и два проекта в области жилищного строительства. Один предусматривает возведение двух многоэтажных домов с парковкой на 355 мест, благоустроенной территорией и тремя детскими площадками на улице Русской во Владивостоке. Второй - создание многоквартирного жилого комплекса в Уссурийске на четыре дома, места под детские площадки и парк. По данным властей, запуск этих проектов создаст свыше 50 рабочих мест. При этом часть квартир будет передана для детей-сирот и для переселения людей из аварийного жилья. Власти Приморья работают над мерами поддержки предпринимательства, это часть мероприятий для улучшения инвестиционного климата. Совет при губернаторе создан для привлечения инвестиций в регион, создания конкурентоспособной среды для предпринимателей. В его состав входят члены правительства Приморья, главы профильных ведомств, представители бизнеса.
https://ria.ru/20230713/primore-1883940569.html
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экономика, владивосток, русский (остров), уссурийск, приморский край
Экономика, Владивосток, Русский (остров), Уссурийск, Приморский край

В Приморье признали приоритетными проекты в сфере строительства и логистики

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Совет по привлечению инвестиций в экономику в Приморье признал приоритетными еще четыре инвестиционных проекта в сфере жилищного строительства и логистики, сообщает краевое правительство.
Заседание совета состоялось под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербины. Признанные приоритетными проекты получают поддержку властей.
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"Первый из признанных приоритетными проектов предполагает строительство транспортно-логистического центра складского типа площадью 6 тысяч квадратных метров в районе улицы Фадеева во Владивостоке. Реализация такого проекта предусматривает хранение контейнеров на 3 тысячи квадратных метров, парковку на 30 машиномест и благоустройство территории", - говорится в сообщении.
Также приоритетным признан проект создания универсального транспортного узла по перевалке и хранению грузов. Он включает элеватор для зерна, площадки для хранения и склад во Владивостоке. В рамках проекта предусмотрена выгрузка автотранспортом и через железную дорогу.
Участники заседания отметили актуальность проекта на фоне стабильного роста перевозки контейнерных грузов в Приморье.
Приоритетными признали и два проекта в области жилищного строительства. Один предусматривает возведение двух многоэтажных домов с парковкой на 355 мест, благоустроенной территорией и тремя детскими площадками на улице Русской во Владивостоке. Второй - создание многоквартирного жилого комплекса в Уссурийске на четыре дома, места под детские площадки и парк.
По данным властей, запуск этих проектов создаст свыше 50 рабочих мест. При этом часть квартир будет передана для детей-сирот и для переселения людей из аварийного жилья.
Власти Приморья работают над мерами поддержки предпринимательства, это часть мероприятий для улучшения инвестиционного климата. Совет при губернаторе создан для привлечения инвестиций в регион, создания конкурентоспособной среды для предпринимателей. В его состав входят члены правительства Приморья, главы профильных ведомств, представители бизнеса.
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