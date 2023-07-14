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Одна из крупнейших детских поликлиник в Приморье отметила 40-летний юбилей - РИА Новости, 14.07.2023
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02:34 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/primore-1884100463.html
Одна из крупнейших детских поликлиник в Приморье отметила 40-летний юбилей
Одна из крупнейших детских поликлиник в Приморье отметила 40-летний юбилей - РИА Новости, 14.07.2023
Одна из крупнейших детских поликлиник в Приморье отметила 40-летний юбилей
Одно из крупнейших учреждений детского здравоохранения в Приморском крае – Владивостокская детская поликлиника №3 – отметила 40-летний юбилей. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:34
2023-07-14T02:34
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Одно из крупнейших учреждений детского здравоохранения в Приморском крае – Владивостокская детская поликлиника №3 – отметила 40-летний юбилей. В честь юбилейной даты состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. Собравшихся поздравила главный врач медучреждения Светлана Нагибко. Она поблагодарила коллектив за отличную работу. Также состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Медикам вручили федеральные ведомственные, краевые и городские награды: почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. Так, знак "Отличник здравоохранения" получила заведующая отделением медицинской помощи обучающимся несовершеннолетним Людмила Линдберг. В профессии она свыше 40 лет, большую их часть проработала в детской поликлинике. Также собравшиеся поздравили ветеранов детской поликлиники №3, им вручили памятные подарки. Нагибко после церемонии рассказала журналистам, что детская поликлиника всегда была в составе взрослой. "Но 13 июля 1983 года было подписано распоряжение о том, чтоб организовалась отдельно созданная поликлиника", - отметила главврач. Тогда детская поликлиника приобрела статус самостоятельной, но все равно была в составе поликлиники №8. В 1989 году медучреждение переехало в отремонтированное здание в переулок Камский. В 1997 году к поликлинике был присоединен еще один филиал № 4 по улице Днепровской. В декабре 2011 года поликлиника приобрела краевой статус и получила название КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №3". В 2012 году КГБУЗ передана новая типовая детская поликлиника на улице Анны Щетининой. В сентябре 2015 года произошла реорганизация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №3" в форме присоединения к нему краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №1". Нагибко рассказала, что за эти годы коллектив освоил новейшие медицинские технологии, внедрил современные методики диагностики, лечения и реабилитации.
https://ria.ru/20230712/semi-1883684271.html
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приморский край, общество
Приморский край, Общество
Одна из крупнейших детских поликлиник в Приморье отметила 40-летний юбилей

Владивостокская детская поликлиника №3 в Приморье отметила 40-летний юбилей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Жилые дома в центральной части города Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Одно из крупнейших учреждений детского здравоохранения в Приморском крае – Владивостокская детская поликлиника №3 – отметила 40-летний юбилей.
В честь юбилейной даты состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. Собравшихся поздравила главный врач медучреждения Светлана Нагибко. Она поблагодарила коллектив за отличную работу. Также состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Медикам вручили федеральные ведомственные, краевые и городские награды: почетные грамоты, благодарности и знаки отличия.
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Так, знак "Отличник здравоохранения" получила заведующая отделением медицинской помощи обучающимся несовершеннолетним Людмила Линдберг. В профессии она свыше 40 лет, большую их часть проработала в детской поликлинике. Также собравшиеся поздравили ветеранов детской поликлиники №3, им вручили памятные подарки.
Нагибко после церемонии рассказала журналистам, что детская поликлиника всегда была в составе взрослой. "Но 13 июля 1983 года было подписано распоряжение о том, чтоб организовалась отдельно созданная поликлиника", - отметила главврач.
Тогда детская поликлиника приобрела статус самостоятельной, но все равно была в составе поликлиники №8. В 1989 году медучреждение переехало в отремонтированное здание в переулок Камский. В 1997 году к поликлинике был присоединен еще один филиал № 4 по улице Днепровской. В декабре 2011 года поликлиника приобрела краевой статус и получила название КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №3". В 2012 году КГБУЗ передана новая типовая детская поликлиника на улице Анны Щетининой.
В сентябре 2015 года произошла реорганизация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №3" в форме присоединения к нему краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №1".
Нагибко рассказала, что за эти годы коллектив освоил новейшие медицинские технологии, внедрил современные методики диагностики, лечения и реабилитации.
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