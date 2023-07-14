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Приангарье получит казначейский кредит на покупку автобусов - РИА Новости, 14.07.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
11:06 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/priangare-1884138758.html
Приангарье получит казначейский кредит на покупку автобусов
Приангарье получит казначейский кредит на покупку автобусов - РИА Новости, 14.07.2023
Приангарье получит казначейский кредит на покупку автобусов
На средства специального казначейского кредита Фонда развития территорий Иркутская область получит почти 900 миллионов рублей на приобретение автобусов для... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:06
2023-07-14T11:06
иркутская область
экономика
иркутская область
игорь кобзев
россия
иркутск
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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. На средства специального казначейского кредита Фонда развития территорий Иркутская область получит почти 900 миллионов рублей на приобретение автобусов для муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Иркутская область приобретет 109 новых автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на получение специального казначейского кредита. Его размер – 899,1 млн рублей. С учётом собственных средств Иркутской области общая сумма покупки составит 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, благодаря специальному казначейскому кредиту Фонда развития территорий новые автобусы получат муниципальные автопредприятия семи территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах. Обязательным условием получения техники является софинансирование из местного бюджета. Самая большая заявка у Иркутска – на 81 автобус, в основном большого класса. Они будут работать как на городских, так и на садоводческих маршрутах. Для получения специального казначейского кредита в ближайшее время регион заключит трехстороннее соглашение с министерством строительства РФ и министерством транспорта РФ. Согласно условиям получения кредита, техника должна поступить в регион до 1 февраля 2024 года. Всего Фонд развития территорий одобрил заявки 45 регионов России на общую сумму более 26 миллиардов рублей. На эти средства приобретут более 3 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20230713/maslo-1883877137.html
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экономика, иркутская область, игорь кобзев, россия, иркутск
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Иркутск
Приангарье получит казначейский кредит на покупку автобусов

Приангарье получит казначейский кредит 900 миллионов рублей на покупку автобусов

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. На средства специального казначейского кредита Фонда развития территорий Иркутская область получит почти 900 миллионов рублей на приобретение автобусов для муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Иркутская область приобретет 109 новых автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на получение специального казначейского кредита. Его размер – 899,1 млн рублей. С учётом собственных средств Иркутской области общая сумма покупки составит 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора региона Игоря Кобзева, благодаря специальному казначейскому кредиту Фонда развития территорий новые автобусы получат муниципальные автопредприятия семи территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах.
Обязательным условием получения техники является софинансирование из местного бюджета. Самая большая заявка у Иркутска – на 81 автобус, в основном большого класса. Они будут работать как на городских, так и на садоводческих маршрутах.
Для получения специального казначейского кредита в ближайшее время регион заключит трехстороннее соглашение с министерством строительства РФ и министерством транспорта РФ. Согласно условиям получения кредита, техника должна поступить в регион до 1 февраля 2024 года.
Всего Фонд развития территорий одобрил заявки 45 регионов России на общую сумму более 26 миллиардов рублей. На эти средства приобретут более 3 тысяч автобусов.
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Иркутская областьЭкономикаИркутская областьИгорь КобзевРоссияИркутск
 
 
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