Приангарье получит казначейский кредит на покупку автобусов
Приангарье получит казначейский кредит 900 миллионов рублей на покупку автобусов
Панорама Иркутска. Архивное фото
ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. На средства специального казначейского кредита Фонда развития территорий Иркутская область получит почти 900 миллионов рублей на приобретение автобусов для муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Иркутская область приобретет 109 новых автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на получение специального казначейского кредита. Его размер – 899,1 млн рублей. С учётом собственных средств Иркутской области общая сумма покупки составит 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, благодаря специальному казначейскому кредиту Фонда развития территорий новые автобусы получат муниципальные автопредприятия семи территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах.
Обязательным условием получения техники является софинансирование из местного бюджета. Самая большая заявка у Иркутска – на 81 автобус, в основном большого класса. Они будут работать как на городских, так и на садоводческих маршрутах.
Для получения специального казначейского кредита в ближайшее время регион заключит трехстороннее соглашение с министерством строительства РФ и министерством транспорта РФ. Согласно условиям получения кредита, техника должна поступить в регион до 1 февраля 2024 года.
Всего Фонд развития территорий одобрил заявки 45 регионов России на общую сумму более 26 миллиардов рублей. На эти средства приобретут более 3 тысяч автобусов.