https://ria.ru/20230714/presli-1884102992.html

Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли - РИА Новости, 14.07.2023

Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли певицы Лизы-Мари стали осложнения после бариатрической операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:20

2023-07-14T03:20

2023-07-14T03:20

шоубиз

элвис пресли

майкл джексон

николас кейдж

лос-анджелес

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли певицы Лизы-Мари стали осложнения после бариатрической операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Лиза-Мари Пресли скончалась 12 января в возрасте 54 лет. После остановки сердца ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы. Согласно отчету, смерть была вызвана последствиями непроходимости тонкого кишечника. Эти осложнения возникли после бариатрической операции - хирургического вмешательства с целью снижения веса. Певица перенесла такую операцию за несколько лет до смерти. В день госпитализации она жаловалась на боли в животе. Лиза-Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли - родилась в 1968 году. Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа. В июне 2020 года сын Лизы-Мари Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. После этой трагедии у женщины остались старшая дочь Райли и девочки-близнецы Харпер и Финли.

https://ria.ru/20230712/kundera-1883695915.html

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элвис пресли, майкл джексон, николас кейдж, лос-анджелес