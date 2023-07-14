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Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
03:20 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/presli-1884102992.html
Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли - РИА Новости, 14.07.2023
Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли певицы Лизы-Мари стали осложнения после бариатрической операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:20
2023-07-14T03:20
шоубиз
элвис пресли
майкл джексон
николас кейдж
лос-анджелес
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли певицы Лизы-Мари стали осложнения после бариатрической операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Лиза-Мари Пресли скончалась 12 января в возрасте 54 лет. После остановки сердца ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы. Согласно отчету, смерть была вызвана последствиями непроходимости тонкого кишечника. Эти осложнения возникли после бариатрической операции - хирургического вмешательства с целью снижения веса. Певица перенесла такую операцию за несколько лет до смерти. В день госпитализации она жаловалась на боли в животе. Лиза-Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли - родилась в 1968 году. Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа. В июне 2020 года сын Лизы-Мари Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. После этой трагедии у женщины остались старшая дочь Райли и девочки-близнецы Харпер и Финли.
https://ria.ru/20230712/kundera-1883695915.html
https://ria.ru/20230708/lyubomirov-1882925634.html
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элвис пресли, майкл джексон, николас кейдж, лос-анджелес
Шоубиз, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Николас Кейдж, Лос-Анджелес
Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

AFP: смерть дочери Элвиса Пресли вызвали осложнения после операции по снижению веса

© AP Photo / Barry BrecheisenЛиза-Мари Пресли
Лиза-Мари Пресли - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Barry Brecheisen
Лиза-Мари Пресли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли певицы Лизы-Мари стали осложнения после бариатрической операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.
Лиза-Мари Пресли скончалась 12 января в возрасте 54 лет. После остановки сердца ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы.
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Согласно отчету, смерть была вызвана последствиями непроходимости тонкого кишечника. Эти осложнения возникли после бариатрической операции - хирургического вмешательства с целью снижения веса. Певица перенесла такую операцию за несколько лет до смерти. В день госпитализации она жаловалась на боли в животе.
Лиза-Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли - родилась в 1968 году. Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.
В июне 2020 года сын Лизы-Мари Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. После этой трагедии у женщины остались старшая дочь Райли и девочки-близнецы Харпер и Финли.
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ШоубизЭлвис ПреслиМайкл ДжексонНиколас КейджЛос-Анджелес
 
 
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