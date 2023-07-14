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"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России - РИА Новости, 14.07.2023
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12:37 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/preduprezhdenie-1884165705.html
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России - РИА Новости, 14.07.2023
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России
Удар киевского режима по Москве западными ракетами большой дальности приведет к жесткому ответу со стороны России и эскалации конфликта, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:37
2023-07-14T12:37
в мире
россия
москва
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар киевского режима по Москве западными ракетами большой дальности приведет к жесткому ответу со стороны России и эскалации конфликта, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.&quot;Удар по Москве крылатыми ракетами большой дальности вынудит Россию жестко ответить&quot;, — указал эксперт.По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет запустить по Москве ракеты большой дальности, предоставленные Западом, то ситуация для киевского режима и его сторонников значительно ухудшится, так как Россия жестко ответит на такую атаку и не допустит повторения подобных действий.&quot;Россия понимает, что Запад стремится ее уничтожить, и будет себя защищать&quot;, — подытожил Джонсон.Ранее газета The New York Times сообщала, что чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS.
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в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: киевский режим ждет жесткий ответ, если он ударит по Москве

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар киевского режима по Москве западными ракетами большой дальности приведет к жесткому ответу со стороны России и эскалации конфликта, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«

"Удар по Москве крылатыми ракетами большой дальности вынудит Россию жестко ответить", — указал эксперт.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет запустить по Москве ракеты большой дальности, предоставленные Западом, то ситуация для киевского режима и его сторонников значительно ухудшится, так как Россия жестко ответит на такую атаку и не допустит повторения подобных действий.
«

"Россия понимает, что Запад стремится ее уничтожить, и будет себя защищать", — подытожил Джонсон.

Ранее газета The New York Times сообщала, что чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS.
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В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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