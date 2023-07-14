https://ria.ru/20230714/preduprezhdenie-1884165705.html
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России - РИА Новости, 14.07.2023
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России
Удар киевского режима по Москве западными ракетами большой дальности приведет к жесткому ответу со стороны России и эскалации конфликта, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:37
2023-07-14T12:37
2023-07-14T12:37
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владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар киевского режима по Москве западными ракетами большой дальности приведет к жесткому ответу со стороны России и эскалации конфликта, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Удар по Москве крылатыми ракетами большой дальности вынудит Россию жестко ответить", — указал эксперт.По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет запустить по Москве ракеты большой дальности, предоставленные Западом, то ситуация для киевского режима и его сторонников значительно ухудшится, так как Россия жестко ответит на такую атаку и не допустит повторения подобных действий."Россия понимает, что Запад стремится ее уничтожить, и будет себя защищать", — подытожил Джонсон.Ранее газета The New York Times сообщала, что чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS.
https://ria.ru/20230713/vsu-1884072334.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Будет жесткий ответ". В США Зеленскому сделали предупреждение о России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: киевский режим ждет жесткий ответ, если он ударит по Москве