https://ria.ru/20230714/prazdnik-1884280398.html

Луценко поздравил череповецких металлургов с профессиональным праздником

Луценко поздравил череповецких металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 14.07.2023

Луценко поздравил череповецких металлургов с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко посетил в мэрии города торжественную церемонию награждения лучших сотрудников... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:47

2023-07-14T18:47

2023-07-14T18:47

вологодская область

андрей луценко

череповец

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко посетил в мэрии города торжественную церемонию награждения лучших сотрудников дивизиона "Северсталь – Российская сталь" и поздравил представителей отрасли с предстоящим профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Как отметил Луценко, несмотря на все сложности, "Северсталь" остается одним из лидеров мировой металлургии. И в этом, по его словам, заслуга каждого сотрудника компании."Я бы хотел поблагодарить всех работников и руководство компании "Северсталь" за высокие достижения в это непростое время. Вызовы казались сложными и непреодолимыми, однако результаты, которых достиг коллектив "Северстали", заслуживают самого глубокого уважения. Продолжают реализовываться инвестиционные проекты, развиваться производство, снижаются затраты, контролируется себестоимость. Несмотря на сложные экономические условия, продолжается реализация экологических и социальных проектов. Все это благодаря вам, уважаемые металлурги. Вы в очередной раз доказали свою высочайшую эффективность, показали способность преодолевать любые трудности. Впрочем, так было всегда во время всех кризисов", - приводит пресс-служба слова Луценко.Кроме того, он вручил награды Законодательного собрания самым выдающимся работникам компании – сталеварам, вальцовщикам, горновым, машинистам, слесарям-ремонтникам, работникам функциональных подразделений.Как отмечается в сообщении, праздничные мероприятия в честь Дня металлурга в Череповце будут идти все выходные.

https://ria.ru/20230712/gazifikatsiya-1883689163.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, череповец