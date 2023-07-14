https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html

Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине

Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2023

Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине

Палата представителей конгресса США отклонила предложенные ранее рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:04

2023-07-14T02:04

2023-07-14T02:04

украина

сша

россия

сергей лавров

джо байден

дмитрий песков

нато

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США отклонила предложенные ранее рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине. Всего в NDAA было предложено множество различных поправок, которые последовательно рассматриваются нижней палатой. Согласно протоколу рассмотрения поправок, предложения по снижению и блокировке военной помощи Киеву были отклонены. Кроме того, были отклонены поправки, требующие от президента США Джо Байдена предоставить конгрессу детальную стратегию по Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230714/kongress-1884095675.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, нато, конгресс сша, в мире