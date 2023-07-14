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Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2023
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02:04 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html
Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине
Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2023
Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине
Палата представителей конгресса США отклонила предложенные ранее рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:04
2023-07-14T02:04
украина
сша
россия
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
нато
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США отклонила предложенные ранее рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине. Всего в NDAA было предложено множество различных поправок, которые последовательно рассматриваются нижней палатой. Согласно протоколу рассмотрения поправок, предложения по снижению и блокировке военной помощи Киеву были отклонены. Кроме того, были отклонены поправки, требующие от президента США Джо Байдена предоставить конгрессу детальную стратегию по Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, нато, конгресс сша, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Конгресс США, В мире
Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине

Палата представителей конгресса США отклонила поправки о снижении военной помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США отклонила предложенные ранее рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.
Всего в NDAA было предложено множество различных поправок, которые последовательно рассматриваются нижней палатой. Согласно протоколу рассмотрения поправок, предложения по снижению и блокировке военной помощи Киеву были отклонены.
Кроме того, были отклонены поправки, требующие от президента США Джо Байдена предоставить конгрессу детальную стратегию по Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковНАТОКонгресс СШАВ мире
 
 
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