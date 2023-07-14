https://ria.ru/20230714/popov-1884165514.html

Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны

Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны - РИА Новости, 14.07.2023

Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:37

2023-07-14T12:37

2023-07-14T13:12

дмитрий песков

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к министерству обороны.Ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "политическим шоу" действия депутата Госдумы Андрея Гурулева, опубликовавшего в своем телеграм-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Как отметил Турчак, обращение генерала было "непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии"."Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому здесь за комментариями мы рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент ситуации вокруг высказываний Попова.

https://ria.ru/20230713/surovikin-1883895729.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)