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Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны - РИА Новости, 14.07.2023
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12:37 14.07.2023 (обновлено: 13:12 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/popov-1884165514.html
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны - РИА Новости, 14.07.2023
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:37
2023-07-14T13:12
дмитрий песков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к министерству обороны.Ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "политическим шоу" действия депутата Госдумы Андрея Гурулева, опубликовавшего в своем телеграм-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Как отметил Турчак, обращение генерала было "непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии"."Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому здесь за комментариями мы рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент ситуации вокруг высказываний Попова.
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дмитрий песков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Дмитрий Песков, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны

Песков заявил, что вопрос о ситуации с генералом Поповым не в повестке Кремля

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Генерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к министерству обороны.
Ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "политическим шоу" действия депутата Госдумы Андрея Гурулева, опубликовавшего в своем телеграм-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Как отметил Турчак, обращение генерала было "непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии".
"Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому здесь за комментариями мы рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент ситуации вокруг высказываний Попова.
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