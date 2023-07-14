https://ria.ru/20230714/popov-1884165514.html
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны - РИА Новости, 14.07.2023
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:37
2023-07-14T12:37
2023-07-14T13:12
дмитрий песков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883983194_0:51:2850:1654_1920x0_80_0_0_f5396a5fa8e229c68bd7670512f0c7cd.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания генерал-майора Ивана Попова и порекомендовал обратиться за комментариями к министерству обороны.Ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "политическим шоу" действия депутата Госдумы Андрея Гурулева, опубликовавшего в своем телеграм-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Как отметил Турчак, обращение генерала было "непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии"."Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны, поэтому здесь за комментариями мы рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент ситуации вокруг высказываний Попова.
https://ria.ru/20230713/surovikin-1883895729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883983194_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_b1b14a31463775a6c8f7a3804504cb38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Дмитрий Песков, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны
Песков заявил, что вопрос о ситуации с генералом Поповым не в повестке Кремля