https://ria.ru/20230714/pomosch-1884269368.html

"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих

"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих - РИА Новости, 14.07.2023

"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих

"Союзмультфильм" разрабатывает платформу для помощи слабослышащим людям в коммуникации, сообщили в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:58

2023-07-14T17:58

2023-07-14T17:58

культура

общество

технологии

союзмультфильм

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Союзмультфильм" разрабатывает платформу для помощи слабослышащим людям в коммуникации, сообщили в пресс-службе киностудии. "Сегодня технология motion capture применяется не только в анимации, но в игровом кино, компьютерных играх… Платформа поможет людям с ограниченным слухом в режиме 24/7 общаться и воплощать свои идеи в жизнь", – отметил руководитель студии захвата движения Сергей Лобанков. По его словам, в настоящее время ведутся съемки материалов для приложения, которое разрабатывается совместно с "Лабораторией Сенсор-Тех". Программное обеспечение объединит на одной платформе три функции: перевод речи в текст и обратно, сервис онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуальный сурдоперевод с использованием искусственного интеллекта. В приложении также будет виртуальный помощник Даша. Платформа станет доступна в виде веб-портала и мобильного приложения для iOS и Android в 2024 году.

https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

общество, технологии, союзмультфильм