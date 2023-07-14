https://ria.ru/20230714/pomosch-1884269368.html
"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих
"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих - РИА Новости, 14.07.2023
"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих
"Союзмультфильм" разрабатывает платформу для помощи слабослышащим людям в коммуникации, сообщили в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:58
2023-07-14T17:58
2023-07-14T17:58
культура
общество
технологии
союзмультфильм
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Союзмультфильм" разрабатывает платформу для помощи слабослышащим людям в коммуникации, сообщили в пресс-службе киностудии. "Сегодня технология motion capture применяется не только в анимации, но в игровом кино, компьютерных играх… Платформа поможет людям с ограниченным слухом в режиме 24/7 общаться и воплощать свои идеи в жизнь", – отметил руководитель студии захвата движения Сергей Лобанков. По его словам, в настоящее время ведутся съемки материалов для приложения, которое разрабатывается совместно с "Лабораторией Сенсор-Тех". Программное обеспечение объединит на одной платформе три функции: перевод речи в текст и обратно, сервис онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуальный сурдоперевод с использованием искусственного интеллекта. В приложении также будет виртуальный помощник Даша. Платформа станет доступна в виде веб-портала и мобильного приложения для iOS и Android в 2024 году.
https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, союзмультфильм
Культура, Общество, Технологии, Союзмультфильм
"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих
"Союзмультфильм" разработает виртуального помощника для слабослышащих людей
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Союзмультфильм" разрабатывает платформу для помощи слабослышащим людям в коммуникации, сообщили в пресс-службе киностудии.
"Сегодня технология motion capture применяется не только в анимации, но в игровом кино, компьютерных играх… Платформа поможет людям с ограниченным слухом в режиме 24/7 общаться и воплощать свои идеи в жизнь", – отметил руководитель студии захвата движения Сергей Лобанков.
По его словам, в настоящее время ведутся съемки материалов для приложения, которое разрабатывается совместно с "Лабораторией Сенсор-Тех".
Программное обеспечение объединит на одной платформе три функции: перевод речи в текст и обратно, сервис онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуальный сурдоперевод с использованием искусственного интеллекта. В приложении также будет виртуальный помощник Даша.
Платформа станет доступна в виде веб-портала и мобильного приложения для iOS и Android в 2024 году.
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